《Wordle》在全球大熱，人氣之高應該不用再多作介紹，但你以為只是一隻猜字遊戲就太天真，原來也能成為救人一命的關鍵，成功意外拯救一名 80 歲婦人的生命。



美國 CBS 近日報道，一名居住在芝加哥的 80 歲婦人（Denyse Holt），早前被不法之徒破窗入室挾持。歹徒手持剪刀爬上床威脅 Holt，迫她要聽從自己的指令，包括切斷電話線，甚至要求一起洗澡。Holt 整個被挾持的過程長達 17 小時，最後被當地警方拯救。

警方會前往 Holt 家中的原因，就是因為 Holt 的女兒（Meredith Holt-Caldwell）突然收到不母親玩《Wordle》的成績，覺得事有蹺蹊，因此決定聯絡警方，希望他們能到母親家中查看情況。

當地警方到達 Holt 住所後，立即發現了破窗問題，進入後就和歹徒對持，結果用電槍成功制伏並拘捕，而被關在地下室的 Holt 也成功安全獲救，沒有受傷。Holt 的女兒在訪問中表示，萬萬想不到會發生這種事，幸好母親沒有傳《Wordle》戰績才開始起疑。

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《Wordle》的魅力不只在於每日猜一次英文字，可以和朋友或社交網絡上分享整個猜字過程也是一大樂趣。玩法雖然簡單，但成功拉近人與人的距離，成為每日交流的話題，甚至能意外拯救生命。

資料來源：YouTube@CBS Chicago

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