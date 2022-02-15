全球Notebook銷量排名｜疫情肆虐的情況下，近兩年 WFH 和上網課的機會大增，因此對手提電腦的要求也有爆發性的增長。市場調查公司 Strategy Analytics 就公開了最新的搜集結果，公開了 2021 年全球手提電腦的出貨量，以及市場佔有率。在手機市場的獨佔鰲頭的 Apple，在手提電腦市場竟只有第 4 位。



Windows 系統在全球手提電腦市場仍是主導

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2021 年全球 Notebook 的出貨量破了歷史紀錄，高達 2.68 億部，比起 2020 年增長超過 20%。Apple 的出貨量達 2404 萬部，市佔率 9% 進佔全球第四位，亦是 Top 5 中唯一不是 Windows 系統的品牌。

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而全球出貨量最高的是 6340 萬部的 Lenovo，佔市場 24%。不少 WFH 的人應該對這應該很有同感，因為很多公司都是使用 Lenovo ThinkPad 手提電腦，主打實用高性價比的文書機。可見，比起現在熱門討論的電競系列 Notebook，對文書機的需求在疫情下有增無減。

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資料來源：yahoo finance

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