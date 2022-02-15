消費者委員會／消委會5G手機評測｜為了消費者可以更容易選擇適合自己又高質的手機出品，香港消委會定期都會測試一下市場上的手機，並以不同指標為這些手機評分。而在最新一次的測試當中，消委會就一口氣測試了香港市面上多達 60 款的 4G、5G 手機，而當中可歸類於「貴價旗艦 5G 機」的機種就多達 23 部之多。



Apple 2021 年推出的 iPhone 13 Pro Max 成為消委會今次測試當中最高評價的手機（資料圖片）

👉iPhone 13新買回家耗電量驚人 Apple客服提醒 網民一直用錯配件

消委會選 23 部 2021 年貴價旗艦 5G 手機

今次消委會的手機評測就依價錢以及連線規格將 60 部手機分為三類，而其中售價達 ＄4000 以上的 5G 機種就多達 23 部，其定位多為高階旗艦，除了採用旗艦級處理器以外，在屏幕、電量、拍攝規格以至功能等等的範疇都屬頂級。以下就先為大家帶來他們的規格列表👇👇👇

+ 19

iPhone 13 Pro Max 跌百次無損？耐用度膺眾機之冠

在評價部份，今次消委會就測試了手機在拍攝、電量以至耐用度方面的表現，其中 iPhone 13 Pro Max 不單止拍攝能力、續航力皆名列前矛，在高達 100 次從 0.8m 高度掉落石地面的摔落測試之後，iPhone 13 Pro Max 的機身更是幾近無損，被予以高度評價，排名也就位列 2021 年 5G 旗艦手機之首。

國外對於 iPhone 13 系列的 Drop Test 標準要提升到接近 2m 才「稍見成績」，又難怪 0.8m 高度的消委會版本的跌落測試後，iPhone 13 Pro Max 依然接近無損（圖 EverythingApplePro）

👉 洗衣機梘粉格有用對？專家教正確使用方法 柔順劑倒錯格衰過無洗

另外，在香港有不少 Fans 的國產品牌也有多部手機獲得不俗評分，其中在 2021 年尾時推出的 Xiaomi 11T Pro 就憑其 120W 快速充電突圍，在電力表現範疇與 iPhone 13 Pro Max 同獲得滿分，整體評分獲得第 7。

小米 Xiaomi 11T Pro 在插上電源的一瞬間，屏幕會顯示為 120W 充電，另電量標示水平就以 0.01% 為單位向上猛升，在消委會的測試中，15 分鐘的充電已經可以充滿手機的 78％（蔡浩騰 攝）

不過另一部同為 2021 年小米頂級旗艦的 Mi 11 Ultra，就因為在摔落測試後屏幕碎裂，最終在耐用度方面只取得 2.5 分，耐摔性是一眾旗艦中最差。

👇👇👇按圖放大看消委會 23 部 2021 年旗艦5G手機評分詳細👇👇👇

+ 19

👉美國消委會耳機排名｜評測20對有線/無線耳機 CP值之王售70美元

同場加映：Galaxy S22系列、iPhone 13五大範疇評比 2022年頭兩大旗艦對決



消委會的測試需時，故未有在今次的報告中包含任何在 2022 年推出的手機，其中就包括了不久前才發表的 Samsung Galaxy S22 系列。

Samsung S22 系列作為 2022 年第一個在國際登場的 Android 旗艦系列，少不免地會被一眾手機用家拿來與手機界獨霸一方的 Apple iPhone 13 系列作對比，雖然在處理器上難以取勝，但其實 Galaxy S22 系列亦有不少優勝之處，👉👉👉《香港01》科技玩物記者就綜合了各機的規格資料以及網上意見，在幾個範疇上作出評比。