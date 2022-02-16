iPhone電池保養｜iPhone 用家應該有同感，如果不是跌爆螢幕，iPhone 能夠用上兩﹑三年，而且機能仍健康是基本。舊 iPhone 最快出問題的，大多是電池老化，如想一部 iPhone 的性價比更高，就要學識官方分享的電池保養大法，讓電池健康度保持高水平。



iPhone 過熱有機會影響電池壽命（Google圖片）

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注意手機溫度

Apple 建議 iPhone 的理想使用溫度為 16~22 度，因此不應令手機溫度過高／過低，如因長期玩手遊導致手機溫度超過 35 度以上使用，會令電池老化，加快耗電速度。而 iPhone 充電溫度起過 35 度，系統也會限制充電，只能充到 80% ，如出現這種情況建議放置 iPhone 冷卻一段時間，才再次嘗試充電。

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留意保護殼散熱情況

iPhone 用家很多都會用手機殼，以防手機摔破，不過部分手機殼沒有針對散熱設計，因此充電或使用時有機會令手機過熱，影響電池壽命。因此，如發現手機溫度上升，就應該要先把手機殼拔除，增加 iPhone 散熱速度。

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資料來源：Apple

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