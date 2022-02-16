乾衣機爆炸｜家用電器種類繁多，各有各的功能，但如果使用不當，一樣會發生意想不到的傷人意外，中國內地最近就有一宗涉及乾衣機的爆炸罕見意外，調查之後內情居然與裡面的一件羽絨服有關？



立春過後，天氣應會回暖，屆時羽絨服將派不上用場，收納前想要洗衣的各位就要留意了（圖 Uniqlo）

👉消委會智能手錶／手環評測｜$899小米Mi Watch一項表現比Apple高

羽絨服放乾衣機脫水饟爆炸

據中國西部决策新聞網報道，事發於 2 月 14 日，中國江西吉安一名張姓女士，在手洗羽絨外套後，因為天陰無太陽、不能晾曬羽絨，但又心急想要將之弄乾，就將仍然帶有大量水份的羽絨外套放入離心甩水式的乾衣機內進行脫水程序，但殊不知機器運作幾秒後卻出現輕微爆炸，離心轉筒以至乾衣機的機身皆被炸裂，同時張女士的手亦被炸至飛脫的碎片割傷。👇👇👇

羽絨服不宜離心式脫水

據進一步了解，某些羽絨外套為了防止內裡的絨毛脫出，在布料內部加入了特殊的塗層以保護絨芯，但就會影響透氣性；而濕透的絨芯在離心脫水的過程中，會不斷積攢空氣、將羽絨外套撐大。

當膨脹羽絨外套撐滿乾衣機，多出來的空氣無處可逃，最終就會引發氣體爆炸，而由於涉事的乾衣機材質主要為塑膠，本身強度已較低，一炸之下就立時粉碎。

通常這一類型的衣服洗衣標籤上會加上「Do Not Tumble Dry」的警告，但卻不是很多用戶會理會（圖 Quora）

👉 2021長者手機Plan｜$38有無限上網、上台送手機 9大手機Plan比併

羽絨爆炸屬實、家電圈的五大謠言你知多少？

今次羽絨服爆炸事故駭人聽聞，但其實有關理論一直在家電圈流傳，今次終於又一次證實。而除了「羽絨服+乾衣機 = 爆炸」的理論之外，家電圈還有不少「都市傳說」，究竟哪個是真、哪個是假？以下就為大家集合了其中的幾個一併拆解👇👇👇

+ 17

👉 王力宏離婚風波全因孤寒？疑舊iPhone未清機、連同證據轉予李靚蕾

資料來源：西部决策新聞網

同場加映：Disney+夾Plan騙局｜收看1日即被cut 網民：幾十蚊都要夾抵死



Disney+串流平台香港上線，$73月費睇迪士尼、Marvel、Pixar、星球大戰及各國電影劇集。有人為節省開支，在網上與陌生人「夾plan」share戶口，近日網上卻傳出不少人疑似被騙的消息；過數後收看1日，一覺醒來戶口密集被改，無法再登入，疑似墜入騙局👉👉Disney+夾Plan騙局｜收看1日即被cut 網民：幾十蚊都要夾抵死