Windows 11更新後帶來多項新功能　甚至能運行Android程式與遊戲

近日，微軟再次更新了Windows 11系統，隨着更新頻率的提升，Windows 11在市佔率和實用程度上，越發進步了。



而在此次更新中，最大的變化可能是在Windows 11最初發布之前就承諾給Windows 11用戶的Android應用，這要歸功於亞馬遜Appstore預覽版，超過1000個應用程序和遊戲正在通過亞馬遜Appstore添加到微軟商店。

Microsoft在宣傳影片中指出，Android的程式和遊戲，都能在Windows 11底下運行。

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其他值得注意的新改進包括：

‧ 從任務欄上對任何窗口進行靜音/取消靜音和共享

‧ 任務欄上增加實時天氣

‧ 當使用兩個屏幕時，第二個顯示器上顯示時鐘

‧ 兩個重新設計的應用程序：媒體播放器和記事本



微軟宣佈將從下月開始，通過Experience Packs方式向Windows 11系統推送新功能。這主要歸功於Windows系統的全新模塊設計，通過Experience Packs和Microsoft Store，微軟可以更快發布新的功能以及對現有功能的更新，而不再需要等待系統更新。

所以，這樣的Windows11你期待麼？

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