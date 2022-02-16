小米Redmi K50電競版｜自上年度小米改變策略後，Redmi 品牌就被定性為「平價機」，但當中卻有一個例外，就是向來僅屬中國國內限定的 Redmi K 系列；而在 2 月 16 日晚上，小米方面就舉行了這個系列的新品發布，不過與過往不同的是，今次發表的並不是一整個系列，而是重點發表以遊戲定位為主軸的 Redmi K50 電競版。



旗艦外型、F1賽車品牌聯乘

Redmi K50 電競版講明是「電競版」，其外型設計風格亦較一般的旗艦機種更顯鋒芒，除了擁有遊戲專用機相當實用的物理肩鍵，其機背的相機亦加入了可以顯示 1600 種色彩的 RGB 呼吸燈。

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而值得一提的，是小米今次還找來了 Mecedes Benz 旗下的一級方程式賽車品牌 AMG 進行聯乘，推出規格頂配以及配色都與別不同的限量 Redmi K50「冠軍版」。

Redmi K50 電競版 10 大賣點

【1】旗艦性能

雖然為 Redmi 品牌旗下，但 K50 電競版的定位卻是 2022 年的一部 Android 頂級遊戲旗艦手機，在處理器配置上亦選用了目前 Android 陣營當中最強的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 處理器。

【2】雙液冷散熱

S8 Gen1 處理器效能雖強，但據目前資料所得，其熱量散發的問題亦十分嚴重，為了保持 Redmi K50 電競版在不同操作環境下都可以擁有平穩表現。

小米就特別為 Redmi K50 電競版加入了市場首個雙VC（Vapour Chamber、液冷導熱版）散熱設計、散熱面積達到 4860mm²，另外又將處理器以及充電晶片兩大熱源分開擺放，大大減低了熱量積攢的機會。

據小米所說，￼Redmi K50 電競版可以接近 120fps 的幀率運行《皇者榮耀》以及 60fps 幀率運行《原神》，而且在 30 分鐘之內表現平穩

【3】高階屏幕

在顯示方面，Redmi K50 電競版的機面加入了 Gorilla Glass Victus 強化玻璃，屏幕材質為 OLED、支援 120Hz 更新率及 480Hz 觸控採樣，同時取得了屏幕評測機構 DisplayMate 的 A+ 評級，證明其在色準、光度、對比度等都屬業界頂級水平。

小米方面又指 Redmi K50 電競版加入了 1920Hz 的高頻 PWM 調光技術，可以讓用家在黑暗環境下玩遊戲而不傷眼睛。

【4】快速充電

Redmi K50 電競版內置電池為 4700mAh，而且繼承了上代 K40 遊戲加強版的快速充電能力，可以在 17 分鐘之內就將手機的電池由 0％充滿。

【5】邊玩邊充

雖然 120W 快充在目前市場已經算是頂尖，但小米決定在以遊戲為主軸的 Redmi K50 電競版上再挑戰多一層，要讓其即使邊玩邊充的情況下一樣可以達到高速充電。

結果數據顯示在一邊遊玩《王者榮耀》的同時一邊充電，由 0％ 充至 100％ 需時約 37 分鐘，比小米其他機種足足快了一倍有多。

【6】超強震感

小米強調，要提升遊戲手感，手機的震動回饋十分重要，故在 Redmi K50 電競版內就加入了 Android 手機中最大體積的 X 軸摩打，採用一體式磁鋼設計，以震量數據而言，Redmi K50 電競版的X 軸摩打可以輸出 5.12Gpp，不單是 Android 最強，更比 Apple iPhone 所用的 Taptic Engine 更強。

除了輸出強勁，小米亦在其系統內加入了不同的震動回饋設定，並針對遊戲作出獨家優化，例如以射擊為主的《和平精英》（即內地版《PUBG Mobile》就針對不同槍械、載具加入了超過 200 種震動效果。

【7】實體肩鍵

吸收了小米旁支廠商黑鯊的基因，小米在 Redmi K50 電競版亦加入了磁動力彈出式肩鍵，今代的更是升級版，除了利用更多磁鐵增加穩定性，其底部亦改用矽膠以提升實體鍵的回彈力。

除了支援遊戲以外，這組肩鍵亦可以作為手機其他功能的快捷鍵如拍攝快門鍵等使用

【8】高質音效輸出

Redmi K50 電競版的揚聲器稍為上移，在橫持手機時不會因而令音訊輸出受阻；同時，它又加入了手機界首次出現的四喇叭輸出，左右各有一對高、低音輸出單元，並找來 JBL 進行調音，支援 Dolby Atmos 全景立體聲。

【9】高速網絡配置

打機最忍 Lag 機，小米為了 Redmi K50 電競版加入 Wi-Fi 及 5G 天線各兩對，以防在手掌遮蔽到天線傳輸網絡訊號，並可隨時以智能選擇天線接收以保持高速上網。

【10】旗艦攝力

雖然遊戲才是主角，不過 Redmi K50 電競版作為旗艦機，在拍攝硬件上都有著不俗的配置，其中主鏡頭就採用了 6400 萬像素 Sony IMX686 感光元件，前置的 2000 萬像素鏡頭亦為 Sony 出品。

小米 Redmi K50 電競版售價及上市資料

小米 Redmi K50 電競版在規格上絕對稱得上是 2022 年的頂尖旗艦機，不過其定價上繼續了 Redmi 性價比為先的形象，小米即將在 2 月 18 日開始公開發售，將提供三個配置版本，另外還有限量版的 AMG 聯乘「冠軍版」，售價分別為：

8GB RAM + 128GB ROM 版本 － 售價 ¥3299 人民幣

12GB RAM + 128GB ROM 版本－ 售價 ￥3599 人民幣

12GB RAM + 256GB ROM 版本－ 售價 ￥3899 人民幣

AMG 冠軍版 － 售價 ￥4199 人民幣

換言之僅港幣約＄4000 水平起即可以買到如此配置的手機，在性價比而言十分吸引；不過一如過往的 Redmi K 系列出品，K50 電競版暫只會為中國內地市場限定，香港用家如果想要入手的話，除了留意水貨渠道以外，小米方面亦有可能會在稍後將其規格少改再變成 POCO 或 Xiaomi 品牌的國際版本機種。

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