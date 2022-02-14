Apple再次被起訴　iPhone、iPad和Safari等3D界面涉嫌侵犯專利

外媒消息，Apple又被起訴了，剛剛因為iPad的果凍屏被告，這又攤上了官司。



原告稱iPhone、iPad和Apple Watch的一些多任務和原生瀏覽器Safari標籤功能侵犯了一項3D用戶界面專利。

原告已經提交了相關的起訴資料，而Apple也隨即提出申訴，原告SpaceTime3D是一家「為消費者提供無縫數字體驗」的軟件公司。其二者的爭義點在於，二者都以三維方式顯示用戶界面機制有關的美國專利，並且高達3項。

然而，蘋果APP切換器和Safari標籤視圖功能侵犯了這些專利，因為它們涵蓋了一種通過在三維空間顯示內容來改善小型設備上的用戶體驗的方法。

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