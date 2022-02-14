《奇異博士2／Doctor Strange 2》新預告PV｜每年美國美式足球「超級盃」賽事舉行期間，都會有電影大片預告公開，而今年 Marvel 就趁此機會為影迷帶來《奇異博士2：失控多重宇宙（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）》的新一集預告，而一如既往，Marvel 今次的預告片訊息量都不少，以下就為大家逐個畫面解構！



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在閱讀新預告的解析前，可以先參詳一下上一次預告的內容👇👇👇

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奇異博士2預告片解構邪惡Dr.Strange有來頭｜附連結

《奇異博士2／Doctor Strange 2》新預告 8 大可能錯過彩蛋

【1】幻視早知有多重宇宙？

接續上一次《奇異博士2》預告的內容，紅女巫 Wanda 回答 Dr.Strange 對於「多元宇宙」的疑問時，似乎並沒有明確表示她所知的事實，而是回答「幻視（Vision）他有一套理論、認為多元宇宙非常危險」，似是對多元宇宙一無所知，但其實 Wanda 大有可能從暗黑聖經 Darkhold 當中已經得知了多元宇宙的存在，而她的故意隱瞞似為之後的變節埋下伏線。

《WandaVision》的結尾，Wanda 就應該是透過 Darkhold 正探索多元宇宙（圖 Marvel）

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【2】又見奧創手影？

下一幕見到 Dr.Strange 被鎖上某種高科技手銬，被帶到某個殿堂進行審判，而其間護送他的，是一班型似《Avengers 2: Age of Ultron》中的奧創（Ultron）機械人，似是預表 Ultron 雖然在 MCU 主宇宙中被消滅，但在其他版本的多元宇宙中仍然以其他方式存在。

【3】X Men 要接入 MCU 了？

這把聲音...再加上模糊的光頭背影，應該是「他」了（圖 Marvel）

接下來就是今次預告片中的最重磅爆點，Dr.Strange 被帶到審判席前，背後有聲音說：「我們要告訴他真相」，這把聲音再加上模糊的光頭背影，我們幾可肯定他就是由老牌演員 Patrick Stewart 所飾演的初代電影版本 Charles Xavier - 亦即在《X Men 變種特攻》當中大名鼎鼎的「X 教授」。

X 教授擁有超強的心靈感應能力，被認為是最強變種人之一（圖 Marvel）

在迪士尼成功收購霍士影業之後，一直有傳 X Men 會回歸 MCU，而今次 Dr.Strange 續集中的客串演出，相信就是 Marvel 為了未來 X Men 回歸鋪路。

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【4】Wanda對戰「神秘」超能人？

之後可以見到 Wanda 正與一名神秘的英雄對戰，而且被一發打得向後倒；按其身上的能量看，似乎是 Captain Marvel，但其拳頭顯出藍色，又如我們熟知的 MCU 主宇宙版本不同，有可能是其他宇宙的變體，甚至是其他英雄人物，網上就有意見指其可能是 Nova。

【5】兩個 Wanda

今次預告片 Wanda 的戲份十分多，其中一場可見有兩個 Wanda，身處在《WandaVision》中西景鎮的小屋內，網民對於這兩個 Wanda 的身份相當好奇，可能在另一版本的多元宇宙中，Wanda 並沒有如《WandaVision》結局般放過西景鎮的人們，而是為了成全自己的家庭繼續挾持他們。

【6】Wanda 黑化

預告中 Wanda 對 Dr.Strange 的一段對白：「你破壞規矩就成為英雄，我破壞規矩卻淪為公敵，似乎不太公平呢？」，正正透露了 Wanda 或在電影中的中後段變成奸角、成為 Dr.Strange 需要處理的另一麻煩。

【7】喪屍 Dr.Strange

於超級盃的另一版本預告中出現了 Dr.Strange 喪屍化的過程，其中 Dr.Strange 喪屍化後的模樣與 Disney+ 動畫影集《What If…》第 5 集中出現的版本非常相似，如果是同一個版本相信都不會令人感到驚奇。

【8】Defender Strange 露面

在上一次預告中只見背影的另一個版本的 Dr.Strange - Defender Strange 在超級盃預告片中終於見到正面，其扮相與之前在網上流出的相當吻合。

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要睇得明需要再睇 3 套 Disney+ 劇集？

在兩年前《Avengers: Endgame》及《Spider-Man: Far from Home》之後，MCU 電影進入「第5階段」，過去一年不論是電影抑或 Disney+ 上獨家播放的影集都在鋪陳「多元宇宙 Multiverse」的概念，而 2022 年 5 月上映的《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》就是多元宇宙的爆發點。

考慮到 Marvel 作品的「互文性」，在入場觀看前各位最好做足功課，其中三套Disney+ 上獨家播放的影集《WandaVision》、《LOKI》以及《What If…》都明顯與今集《Dr.Strange》有關，在未來幾個月不妨找來看看。

《WandaVision》、《LOKI》以及《What If…》在劇情上都觸碰到 Marvel 多元宇宙的概念及操作（圖 Disney+）

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