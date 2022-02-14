NFT市場假貨氾濫　Cent公司曾一度暫停交易　試圖禁止不法買賣

去年幫助傑克-多爾西（Jack Dorsey）以290萬美元的價格拍賣其第一條推文的NFT的公司Cent，正在暫時停止大部分交易，以解決虛假和剽竊代幣的 「猖獗」銷售。在上周五（2月11日）發表的一篇採訪中，該公司的首席執行官兼聯合創始人卡梅倫-赫加齊（Cameron Hejazi）告訴路透社，Cent公司在2月6日停止允許用戶購買和出售大多數NFT。



Hejazi告訴路透社：「有一系列的活動正在發生，基本上是不應該發生的--比如，合法的」。他說，Cent已經試圖禁止不良行為者，但將這種努力比作打地鼠遊戲。Hejazi說：「每當我們禁止一個，另一個就會出現，或者再出現三個」。

上個月，網路上最大的NFT市場之一OpenSea表示，最近通過其免費鑄幣工具創造的代幣中，超過80%涉及抄襲作品、虛假收藏和垃圾郵件。在承認這一點之前，該公司曾試圖限制用戶可以免費鑄造的NFT的數量。在推翻這一決定後，該公司表示，它正在研究幾種解決方案，以阻止不良行為者。在1月的公告之前，藝術家和攝影師已經抱怨了幾個月，說該公司沒有做足夠的工作來解決剽竊問題。

Hejazi告訴路透社：「我認為這是Web3的一個相當根本的問題。」他說，在不久的將來，Cent公司可能會引入集中式控制，以促進其市場的重新開放。隨後，該公司可以探索更多分散的解決方案來解決這個問題。

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