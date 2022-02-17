Apple 春季發布會預計在 3 月 8 日舉行，除了盛傳的 5G iPhone SE 3 和 iPad Air 5外，近日再傳出當日會有至少 3 款新 Mac 機推出，當中包括一款 M2 MacBook Pro。



M2 MacBook Pro 現身春季發布會？

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根據外媒 Macrumors 報導，Apple 向歐亞經濟委員會認證資料庫（EEC）註冊，三個不同型號的 Mac 機，分別是 A2615、A2686 和 A2681，在註冊報告中看到這三個裝置都列為使用 macOS Monterey 系統，不過沒有具體寫明產品名稱。而 A2615、A2686 屬個人電腦及備件，A2681 則是便攜式 Mac 機。

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M2 MacBook Pro 現身春季發布會？

Macrumors 收到供應鏈消息人士的報導，Apple 將在春季發布一款採用 M2 的 MacBook Pro，不過外表設計上不會出現大改動。新的 MacBook Pro 將維持 13 吋螢幕，並保留 Touch Bar 設計，不會加入 120Hz ProMotion 刷新率，重點放在 M2 晶片的升級上。

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A15 晶片的 iPhone SE 3﹑iPad Air 5，再加上 M2 MacBook Pro，3 月的 Apple 春季發布會看來有不少焦點，想緊貼發布會資訊就要繼續留意後續報導，可能 Apple 還有更多驚喜送給果迷。

資料來源：macrumors

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