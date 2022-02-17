PS5 已推出一年多，但仍有很多玩家還未買到機，不過現在好似看到點曙光。Sony 推出「Treat Codes」活動，玩家只要輸入一組代碼，再回答一條問題，就有機會免費贏得 PS5，PSN 會員不要錯過這次免費獲得 PS5 的機會。



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Treat Codes 活動

由即日起至2022年3月8日，玩家可以參加 Treat Codes 活動，輸入在不同地方出現的代碼，再回答一條簡單的問題，就有機會免費獲得 PS5。今次活動輸入的代碼（Treat Codes），就有如《GTA》的秘技般，由 10 個 PS 手掣指令組成，活動總共有 14 組代碼，即玩家有 14 次得獎機會，越找得多代碼越易中獎。

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代碼出現地方

2022 年 3 月 1 日前，多組代碼將出現在意想不到的地方，如第二個 Code 就出現在TikTok 影片。記者測試後發現，代碼是全球通用，因此可在網上能找到代碼提示。

👇👇現時所知的兩組代碼👇👇

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參加資格

年滿18歲具備 PlayStation Network 帳戶的香港玩家，可以登入 PSN 輸入代碼參與。每組代碼僅能提交一次，合共所有代碼可提交 14 次。

獎品

Sony 今次共送出 126 部 PS5，送給 3 組參與地區的玩家，每個參與群組的玩家在每組代碼有機會贏得3部 PS5（香港為B組），因此每個參與群組最多有機會贏得42部 PS5。Sony 將透過與可能獲獎者 PSN 帳戶連結的電子郵件位址來通知獲獎者，並可能要求可能獲獎者填寫資格聲明，以確認可能獲獎者符合資格且有遵守官方規則。

👇👇Treat Codes 活動 免費贏走PS5👇👇

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參加活動網址（按此進入）

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