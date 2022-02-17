除iPhone 6 Plus被Apple標記為過時外　還有一款熱門產品被淘汰

除了將iPhone 6 Plus加入其復古和過時的產品名單外，Apple在2月15日時，還更新了名單，正式將2012年發布的第四代iPad視為過時產品。
第四代iPad在11月被蘋果公司內部標記為過時產品，但直到2月15日時，Apple公司才更新其公開名單，使其標示為過時產品。第四代iPad於2012年11月發布，是第一款採用Lightning接口的iPad，在當時幾周前發布的iPhone 5上才首次披露。
Apple已將iPhone 6 Plus及iPad 4標記為已過時的產品。
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在為iPad引入Lightning連接器的同時，第四代iPad的速度是前代產品的兩倍，圖形性能也比前代產品好三倍。
Apple公司還更新了名單，正式將2010年中期和2012年後期的Mac mini型號標記為過時。
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