iPhone 13 Pro Max、Galaxy S22 Ultra旗艦手機電池續航力比併｜擁近一千萬訂閱者的 YouTuber「Mrwhosetheboss」，早前拍片實測了 5 款旗艦手機的電池續航力，包括Samsung S21 Ultra﹑iPhone 13 Pro Max﹑Google Pixel 6 Pro﹑小米 12 Pro，以及最新的 Samsung S22 Ultra。沒想到電池容量最低的 iPhone 13 Pro Max，竟在測試結果中獨領風騷。



五款旗艦手機電池續航力比較（YouTube @Mrwhosetheboss 影片截圖）

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「Mrwhosetheboss」找來的 5 款旗艦手機都是全新開封，他更強調實測的 S22 Ultra 是 Exynos 版本，不是高通版本（港版是高通Snapdragon 8 Gen 1），以免因版本差異，令測試結果誤導持有不同版本手機的觀眾。

👇👇YouTuber 實測五款旗艦手機電池續航力結果👇👇

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測試方法並非打開手機螢幕等電量耗盡，而是模擬日常使用的情況，如使用 Instagram﹑玩手機遊戲﹑打開相機，以及觀看 YouTube 影片等。結果 iPhone 13 Pro Max 以 10 小時 27 分鐘，得到第一名，拋離第五名的 Pixel 6 Pro 足足 3 小時 21 分鐘的使用時間。

手動開 App有時間差，或影響實測結果（YouTube @Mrwhosetheboss 影片截圖）

iPhone 13 Pro Max 推出時，就因電池續航力受到粉絲推崇，雖然電池容量並不突出，但 A15 Bionic 晶片的加持下，電池效能非常出眾。不過，「Mrwhosetheboss」的測試仍存有一些誤差，如手動開 App／影片有時間差，以及使用 IG 時的畫面並不一置等，這也有機會影響測驗結果。

資料來源：YouTube @Mrwhosetheboss

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