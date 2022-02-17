小米Redmi Note 11S實機上手試／評測｜小米2022年首波新機終於抵港！雖然就並非頂級旗艦小米 Xiaomi 12 系列，但今日（2 月 17 日）宣布即將在香港上市的 Redmi Note 11 系列新作亦同樣是不少愛好「性價比」的米粉首選。



今次在香港上市的兩部 Redmi Note 11 機種，是系列四部機當中最平價的兩部，其中售價不到＄2000 的 Redmi Note 11S 居然有著上年度仍然算是旗艦配置的 1.08 億像素主鏡頭，自然更受注目，《香港01》科技玩物記者早前亦作過短暫上手試玩，以下就與大家分享試用後感。

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Redmi Note 11S 平整邊框減少廉價感

在小米重整品牌策略之後，Redmi 品牌下推出的國際版本手機皆以平價為一大賣點，在造型、配置上就會選用一些較為大眾化的材料，但小米方面依然會盡量將其做得沒那麼廉價。

以今次測試的 Redmi Note 11S 為例，雖然主要機身物料為塑膠，但小米還是刻意地將機框以及機背分成兩個部件進行整合，驟看會有點像玻璃材質的錯覺，拿上手後雖然沒有金屬的冰涼手感，但其重量平衡上做得十分不錯、可以輕易握牢。

雖然內置的是 5000mAh 大電，但 Redmi Note 11S 的重量也就 179g，大幅使用塑膠物料仍是有它的可取之處的（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖放大看 Redmi Note 11S 機身細節👇👇👇

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合乎價格的處理器表現

作為挨近千元價位的平價機，一般用戶對處理器的要求亦會相應降低，Redmi Note 11S 內置的處理器就採用 MediaTek 出產的 Helio G96，是一枚定位屬於中階的處理器，跑分成績大概與 Qualcomm 年前的 Snapdragon 732G、或是數年前的 Snapdragon 845 看齊。

一般日常使用絕對可以滿足，但如果要進行高強度的遊戲就會顯得比較吃力，例如《PUBG》等遊戲，最多也僅可以中級配置運行，而且不時有掉幀的情況。

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1.08 億像素鏡頭表現如何？Redmi Note 11S 拍攝實測

Redmi Note 11S 是小米 Redmi 系列當中首次搭載 1.08 億像素鏡頭的手機型號，以價位來考慮，更是目前市場上有著如此拍攝規格的最平價手機，其拍攝質素當然也就成為不少準買家的焦點。

Redmi Note 11S 除了 1.08 億像素的主鏡頭之外，還有 800 萬像素的超廣角鏡頭、200 萬像素的微距鏡以及另一支 200 萬像素的景深鏡頭（蔡浩騰 攝）

然而，現今的手機拍攝除了鏡頭硬件，其他方面的配套例如對焦系統、以及軟件運算等等範疇都相當重要；而試用過 Redmi Note 11S 進行短時間拍攝過後，就會意識到它擁有高像素鏡頭卻在其他配套上有所欠缺，致使在拍攝時會對體驗會有一定程度的影響。

在光線充足的情況下，Redmi Note 11S 的拍攝仍有十分平穩的輸出，但一到低光環境下，遇到稍近的事物，對焦速度就會出現不少的落差，大大影響了拍攝質素。

如要拍攝低光相片，對焦時間將會是一大痛點

在低光環境下，Redmi Note 11S 自動模式（左）的相片存在明顯雜訊，即使以夜景模式（右）拍攝，近物仍會因為光圈過大等問題而出現銳利度不足的問題

👇👇👇按圖放大看 Redmi Note 11S 其他主鏡頭試相👇👇👇

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小米 Redmi Note 11 系列規格

小米 Redmi Note 11 以及 Redmi Note 11S 將於 2 月 24 日發售。除了此兩部手機以外，早前小米亦發表了同系列中的兩部高階機 Redmi Note 11 Pro 以及 Redmi Note 11 Pro 5G，暫時未知何時會在香港上市，但各位可以在以下參考各機規格👇👇👇

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