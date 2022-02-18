Galaxy S22 Ultra 車輾都唔爛？耐用度獲評9.5高分、但維修難度高

Galaxy S22 Ultra 耐用度實測｜Samsung 最新旗艦機 Galaxy S22 系列三機即將在 3 月 4 日正式於香港上市，一眾準買家對於其規格有興趣之餘，相信亦十分關心這次的 Samsung 旗艦機是否耐用。



國外 YouTube 頻道 PBKreviews 早前就找來系列中的最高階型號 S22 Ultra 實機進行一連串的耐用度測試，結果 S22 Ultra 的表現可謂不負眾望。

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Galaxy S22 Ultra 超強機身、耐用度分數獲評 9.5 分

PBKreviews 的耐用度測試內容，與國外其他 YouTuber 的「殘酷測試」類似，都有水淹、刀刮、折曲的環節，最後還加上了以車輛輾過的測試，而可幸Samsung Galaxy S22 Ultra 在此一連串的測試之後，仍然可以運作正常，只是表面出現了些微花痕而已👇👇👇

+ 6

但值得一提的，是 S22 Ultra 的機面玻璃強度似乎對比 S22、S22+ 為弱，在 PBKreviews 的玻璃強度測試當中，S22 Ultra 的機面玻璃在莫氏硬度 6～7 度的時侯已見輕微花痕，而 S22+ 卻可以堅持到莫氏硬度 8 度才失手，箇中原因可能與 S22 Ultra 仍然在使用的曲面玻璃有關👇👇👇

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Galaxy S22 維修難度較高？

在耐久度測試之後，PBKreviews 又對 S22 Ultra 進行了詳細的拆解，以測試它的零部件在不幸故障／損壞之後能否輕易更換修復。

在拆解過程中，靠近機背的零件如無線充電、相機模組都可以透過一般的螺絲批及撬片進行移除工序，然而其屏幕模組與邊框之間就加入了大量的膠水進行黏合，大大提升了屏幕損壞時的維修難度，最終 PBKreviews 給予 S22 Ultra 7.5 分的維修難易度分數。

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