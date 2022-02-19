消委會 5G 手機｜5G 網絡在 2021 年開始普及，擁有 5G 連線功能的智能手機出品亦不在少數，而且售價亦越賣越便宜。消委會較早前就測試了多達 60 部香港有售的智能手機，而其中售價為＄4000 以下的5G機種，數量居然比貴價 5G 旗艦還多一部，共有 25 部選擇。



講到平價機，可能很多人會先想到小米出品，不過今次消委會挑選的＄4000 以下機種排名中，小米並未能順利取得三曱位置（圖 小米）

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消委會選 24 部 2021 年平價旗艦 5G 手機

今次消委會的手機評測就依價錢以及連線規格將 60 部手機分為三類，而其中售價達 ＄4000 以下的平價 5G 機種就多達 24 部，其定位多為中階 5G 機種，主力賣點為性價比、大電池及快速充電。以下就先為大家帶來他們的規格列表👇👇👇

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5 部平價機支援超快充電、15分鐘已充一半以上

在消委會測試的 60 部手機當中，有多達 58 部手機都支援快速充電能力，而其中＄4000 以下的 5 部機種更是有著比其他機種更快的充電速度，在充電的首 15 分鐘之內，手機的電量水平已回復到 50％ 以上，而在眾機當中，充電最快的又要數 OnePlus Nord 2，其在 15 分鐘內已充入 63％ 的電力。

「OPPO 系」品牌（即連同 Realme 以及 OnePlus）出品的手機在充電速度數據上都十分不俗（蔡浩騰 攝）

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3 部平價 5G 機未通過防撞測試

另一方面，消委會的報告中就點名幾款手機在掉落測試中表現欠佳、影響耐用度分數。

Sony 2021 年出產的唯一一部平價機 Xperia 10 III 被點名指耐用度較差（蔡浩騰 攝）

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消委會的掉落測試內容為將手機從 0.8m 的高度掉下 100 次，在＄4000 以下價位的機種中，Nokia X20 機背出現明顯裂痕、小米 Xiaomi 11T 的主鏡頭失去對焦功能、而 Sony Xperia 10 III 的屏幕更是損壞到不能操作，故在耐用度分數上只得 2.5 分，其中 Xperia 10 III 更因此而獲得平價 5G 機當中的最低綜合評價。

👇👇👇按圖放大看消委會 24 部 2021 年平價5G手機評分詳細👇👇👇

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除了以上提及的平價 5G 機，在今次消委會的手機評測中售價達 ＄4000 以上的 5G 機種就多達 23 部，其定位多為高階旗艦，除了採用旗艦級處理器以外，在屏幕、電量、拍攝規格以至功能等等的範疇都屬頂級👉👉👉有興趣的可以按此繼續睇旗艦機的評測報告