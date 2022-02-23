Samsung Galaxy S22 Ultra開箱實測｜早前Samsung公布本年旗幟手機Galaxy S22 Ultra終於正式公布，而新機亦將於3月正式推出，無論官方或電訊商都已經推出不少新機預購優惠，但新機值得入手嗎？《香港01》記者提早將新機入手，立刻開箱上手實測Galaxy S22 Ultra，實試5大升級重點！



Galaxy Galaxy S22 Ultra S Pen回歸

Samsung Galaxy S22 Ultra終於將Note系列備受用家讚賞的S Pen回歸，而且換上了最新4nm Snapdragon 8 Gen 1處理器，拍攝亦加入更多實用新模式，比上代S21 Ultra不少進化。不過論最實用最吸引的地方，絕對要數新機5大升級重點，究竟S22 Ultra值得大家換機換機升級嗎？

👉 Galaxy S22、S22+實機試｜物料換新手感討好 隔代升級最佳選擇？

Samsung Galaxy S22 Ultra開箱實測（林勇攝）

👉疫苗通行證｜2.24堂食、商場都要打針 教你預約、安心出行加針卡

👇👇 Samsung Galaxy S22 Ultra 開箱細節，4款新色機身非常漂亮！👇👇

+ 5

Samsung Galaxy S22 Ultra升級重點

1. 內置S Pen回歸

去年Note由Galaxy系列中「正式退役」後，雖然S21 Ultra等後繼機仍對應S Pen，但並非內置而非常不便。終於內置S PEN於S22 Ultra回歸，相信對於喜歡用Note S Pen手寫筆的用家，一大吸引賣點。

S22 Ultra的S Pen更比以往大幅進步，更是歷來速度最快及反應最為靈敏的S Pen。新版S Pen延遲度比以往降低 70%，同時亦配備AI預測繪畫線條及書寫走向，在手機上記下工作筆記或繪畫，都有更像真的書寫手感。

2. 超強夜攝功能

今代S22 Ultra相機組硬件與上代S21 Ultra雖然沒有太大的分別，可是不少細節上比上代進步。如新加入Nightography黑夜亮攝功能，用家即使身處黑夜仍可以能捕捉清晰動人的影像。

S22 Ultra採用了2.4微米像素感應器，不單可以捕捉更多光線和細節，更能拍攝硬照或影片光暗及內容。全新黑夜亮攝功能，可透過強大的AI人工智能相機算法，於任何光線下也可拍出非常出色、亦都非常夠光的相片。人像模式亦也加入了夜間模式，即使欠缺光線的情況下，亦能拍攝到精美的人像相片及影片。

實測Samsumg Galaxy S22 Ultra 更多升級重點、夜拍試相、規格及售價👇👇

+ 12

👉 Galaxy S22 Ultra 車輾都唔爛？耐用度獲評9.5高分、但維修難度高

總結：Samsung Galaxy S22 Ultra值不值得買？

今代可算是S21 Ultra的微調升級版，性能、續航力雖然進步幅度不算太大，可是新加入內置S Pen及AI拍攝功能更強大下，仍然不少吸引的賣點。而且鏡頭組比上代明顯更纖薄，沒比上代沒凸出那麼多，更為順眼。究竟今代值不值得入手？記者就認為如果大家仍然用Note20或更早期的Android手機，又希望可以有S Pen使用，S22 Ultra絕對是值得入手的新機。不過如果仍使用S21 Ultra的用家，如非必要S Pen功能，或許可等待下一代才再換機也未遲。

同場加映：Samsung Galaxy Tab S8／S8+／S8 Ultra｜6大升級重點、規格對比



Samsung早發布會中，除了公布最新S22系列手機外，同時亦發布最強Android平板電腦Galaxy Tab S8、S8+、S8 Ultra，今次三款不同尺寸，性能上亦有少許分別，立刻詳細睇三機規格，以及上手試玩今次系列最強的S8 Ultra，看看今代6大升級重點。即看👉詳盡全文