疫苗通行證｜《安心出行》3大必知新功能、出入商場食肆免嘟兩次

疫苗通行證、新版《安心出行》｜新冠肺炎疫潮未停，香港政府繼續推出更多抗疫措施，除了在今日（2 月 22 日）宣布將會落實執行的全民強檢、續禁晚市堂食以及延長 599F 之表列處所封閉措施到 4 月 20 日等之外，另在 2 月 24 日全面推行的「疫苗通行證」亦將會成為香港市民未來一年半載生活的一部份。



新版安心出行針卡／疫苗通行證使用教學

為了在香港社區全面推行疫苗通行證，香港政府早前已為《安心出行》手機 App 加入了輸入及出示針卡紀錄，而另外由於商場及食肆都被納入必須要掃描《安心出行》QR Code 方能進入的處所。

《安心出行》App 自推出以來已經歷多次「進化」，今後將成為絕大部份香港人日常生活必用的 App 之一（資料圖片）

最新版本的《安心出行》亦有加入新功能，以解決離開商場內餐廳時會連商場都一同離開的「場中場」操作問題👇👇👇

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禁晚市、封處所至 4 月 20 日

不過值得一提的是，即使有了「疫苗通行證」，香港人未來一個多月的活動仍然十分受限，皆因新一輪疫情嚴峻，香港政府在今日已經宣布會延長一系列的社交距離限制措施至 4 月 20 日，除了禁晚市堂食，美容院、卡啦OK、戲院、麻雀館等場所亦會繼續封禁，有關「疫苗通行證」的限制以及豁免使用的資料可以參考下文👇👇👇

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由於目前疫苗接種中心之預約非常熱烈，政府提醒市民可以到參與疫苗接種計劃的私家醫生及診所預約接種科興疫苗，或參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構預約接種復必泰疫苗，兩者名單查詢網頁如下

科興疫苗：透過疫苗資助計劃參與接種計劃的私家醫生/診所名單

復必泰疫苗：參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構

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