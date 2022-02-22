屏幕指紋Touch ID回歸夢碎　Apple：iOS15.4已解決Face ID缺點

Touch ID可說是自 iPhone X 後，最多用家希望再在新機中看到的功能，甚至有傳會開發屏下指紋功能，令 iPhone 同時擁有兩個生物認證功能。不過，最近有消息傳出，Apple 已放棄屏下指紋，全力開發打孔螢幕的 Touch ID。



根據 Twitter @LeaksApplePro 爆出的 Apple 內幕，Apple 已在 1 月時，把 Touch ID 開發資源轉移到 Face ID 團隊上，決定停止開發 iPhone 屏下指紋感應器的技術，集中開發螢幕下 Face ID 臉部辨識功能。

Apple is no longer working on under-display fingerprint sensors for the iPhone. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) February 19, 2022

有傳 iPhone 14 系列將會使用打孔螢幕設計，以減少 M 字瀏海的面積，把 Face ID 的鏡頭獨立在螢幕頂端，令螢幕顯示空間提升。而現在傳出的新技術，即有機會在 iPhone 15 系列出現，把Face ID 瀏海藏在螢幕下，達到第一部無瀏海的 iPhone。

之前 Apple 研發屏下 Touch ID 技術，目的是為了解決戴口罩沒法使用 Face ID 的缺憾，但在 iOS 15.4 版本中，終於透過掃描眼睛輪廓的技術，解決了現時 Face ID 的不足，因此不用再依賴 Touch ID。看來一直苦等 Touch ID 的果迷，今次要死心了。

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