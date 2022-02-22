杜汶澤 NFT｜數區塊鏈技術衍生出來的 NFT 加密資產過去一年成為投資界寵兒，不少明星藝人都有沾手，在日前杜汶澤更以「冇大台的娛樂王國」為招徠推出名為《喱DAO》的投資項目，發行總數 10000 枚的「嘩嘩蛙」NFT。

正當外間認為《喱DAO》的公開發售成績理想、為杜汶澤帶來數千萬元收入的同時又有升值潛力，就有一位幣圈中人猛然走出來唱反調，就是年前搶盡風頭的「幣少爺」黃鉦傑。



杜汶澤《喱DAO》的「嘩嘩蛙」NFT 美觀與否實屬見仁見智，然而就有人指控其背後涉嫌造假（圖《喱DAO》官網）

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幣少爺力數《喱DAO》7 宗罪

幣少爺最轟動事跡包括深水埗天台撒錢，其後罪名成立但因緩刑而不需入獄（資料圖片）

黃鉦傑 2018 年前以「幣少爺」的名號在香港的加密貨幣圈掘起，推廣多種虛擬貨幣之餘又推銷礦機投資，行事作風高調，最終因為於深水埗撒錢而以「公眾地方擾亂秩序」罪名被拘捕，後來挖礦機方面的生意亦被起訴「串謀詐騙」收場，一時間聲名狼藉。

然而黃鉦傑並沒有因此消聲匿跡，反而在過去年多轉戰 YouTube，以「幣少爺 BSY」的名義繼續行走江湖，其頻道主要內容為虛擬貨幣投資分析，由於其意見有一定準繩度，故仍然建立了一固定的觀眾群不時詢問他的意見。

而在杜汶澤牽頭的虛擬貨幣投資項目《喱DAO》大賣的新聞在近日漸漸在各大傳媒浮面之際，就有幣少爺的觀眾在直播間問及他對《喱DAO》的評價，而幣少爺對之的評價可謫謂毫不留情，且部份指控更有著相當實質的證據👇👇👇

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NFT 交易入門 5 大 Q&A

雖然在一般人眼中，作為指控者的幣少爺亦「其身不正」，但他在 YouTube 影片中提及《喱DAO》的各種漏洞，站在對虛擬資產稍有認識的人眼中卻是有一定的事實根據，尤其是現在的 NFT 交易全部都會被寫入網上紀錄的關係，要造假的話很容易就會露出馬腳。

我們早前亦有編寫過一些 NFT 的買賣入門須知，以下各位可以再參考一下👇👇👇

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