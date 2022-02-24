消委會15款電熱水煲評測 2022年電熱水煲推介｜寒冷天氣令人手腳冷冰，就算在穿上好幾件外套，也仍覺得不受暖和，這時間有什麼比喝上一杯熱水更令人溫暖。消委會曾在市面上找 15 款電熱水煲評測，針對安全﹑效能﹑釋出的金屬物質測試等，當中不少獲 5 星評分的高質選擇。



電熱水煲電費隨時貴過開冷氣？

根據消委會評測，尚朋堂SPT CK-KW12T 電熱水煲附有加熱保溫功能，但沒有隔熱層，熱能較易流失令耗電較高，每日耗電高達 1.7 kWh。以每度電 $1.1 計算，每年約 $683 電費。相比起一部「一匹」的變頻式冷氣機，假設一年製冷180天，每天使用 12 小時，每年所需電費只要約$500多。因此，選擇有保溫功能的電熱水煲，要留意有沒有隔熱層。

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👇👇消委會15款電熱水煲評測結果👇👇

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除了消委會的高評分電熱水煲外，近年也推出了很多具實用功能，或別具特色設計的電熱水煲，如果覺得一般的水煲不適用的話，以下 4 款可以較適合你：

【Balmuda The Pot K02F-BK/HK 電熱水煲】

專為沖咖啡設計的「細口」壺嘴，可精準控制出水量，600ml容量能沖調約3杯咖啡，不鏽鋼材質＋噴砂霧面的時尚設計，適同喜歡在家中品味手沖咖啡的用家。

【德國寶 KTT-109摺疊式旅行電熱水壺】

如果喜歡去Staycation的朋友，這個摺疊電熱水壺應該頗適合帶去使用（不少人怕用酒店水煲）。摺疊慳位設計，具0.6L容量，LED螢幕一鍵式操作，可直接看到水溫及用作保溫。不只煲水，官方更示範用來煮湯圓。

👇👇2022年4款電熱水煲推介👇👇

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水有金屬味有沒有危險？

部分人會覺得，煲滾水總是有種淡源的金屬味，擔心對身體有影響所以只飲樽裝水。其實食水在保持高溫下，長時間和熱水煲接觸，異味有機會遷移到食水中。食水的銻﹑銅﹑錳﹑鐵等濃度較高，有機會令食水有「金屬」味。

消委會過去測試發現，不同型號的電熱水煲，所含鐵﹑鎳﹑鉻含量都低於檢測上限，正常使用情況，理論上不會令食水的金屬物質含量增加至危及健康的水平。

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