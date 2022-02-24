新冠肺炎網上申報｜因為 Omicron 變種而席捲全港的新冠肺炎疫情至今未有減弱跡象，香港每日都有過 5、6000 新確診個案，市民若然透過新冠病毒核酸測試得知自己身染疫症，下一步要如何做？除了撥打基本上難以打通的醫院／診所電話，亦可以嘗試衛生署新推出的網上申報表格。



新冠肺炎網上申報表格、5 分鐘可填妥

衛生署由 2 月 23 日起正式推出「衞生防護中心2019冠狀病毒病病人網上申報表格」，讓已經得知自己「初步陽性」或「陽性」的新冠肺炎患者自行登記個人資料及同住家人資料，以便當局追蹤及安排入住隔離設施。

留意此網站應不適用於自行購買快速測試呈陽性人士使用，如快速測試結果呈陽性，仍然需要透過政府提供的核酸測試方能作實

《香港01》科技玩物記者親身試驗過該表格，基本上只要求市民輸入個人資料、聯絡方法、病徵等等資料，以及輸入有可能有密切接觸人士的資料即可遞交，全程不過 5 分鐘左右即可以上報完成👇👇👇

醫療、救護車服務系統不勝負荷

由於有大批市民在得知自己的檢測結果呈陽性之後，急於進入急症室而打 999 召喚救護車，消防處早前需要出 Post 表示救護資源不勝負荷，令救護車到場時間大幅延誤，更有個案需要等待救護車超過 8 小時方能使用服務。

故即使檢測結果呈陽性反應、如果狀況輕微的話，各位在填報完網上申報後仍宜自行在家中進行隔離，直至衛生署當局派員作進一步的隔離安排，如非必要請勿胡亂傳喚救護車，延誤有需要人士的急救治療。

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香港政府繼續推出更多抗疫措施，除了在今日（2 月 22 日）宣布將會落實執行的全民強檢、續禁晚市堂食以及延長 599F 之表列處所封閉措施到 4 月 20 日等之外👉👉👉另在 2 月 24 日全面推行的「疫苗通行證」亦將會成為香港市民未來一年半載生活的一部份。