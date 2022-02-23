FB／IG Reels 新功能 香港推出｜Meta 今天宣布在香港推出 Facebook Reels 及 Instagram Reels，即讓用戶可以在兩個社交程式上，創作和分享經剪輯的音樂短片，以及推出一系列音樂功能，把國際和本地的音樂加在個人影片上，用全新的方法分享自己的生活。



拍 Reels 賺取收入

介紹 Reels 的功能前，有一樣非常吸引的措施必須分享給 FB／IG 用戶，Meta 將會在 Reels 上推出獎勵計劃，創作者可按連續短片的觀看次數賺取收益，概念如 YouTube 分紅計劃。Reels Play獎勵計劃會由美國開始，未來幾個月再涵蓋更多的國家／地區。

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Facebook Reels（官方圖片）

Facebook Reels

Reels 不只提供平台讓用戶可以上載自己的短片，更提供多種創意編輯工具，包括：

音效：從Facebook音樂庫中為連續短片搜尋歌曲，或使用自己的原始音效輕易地錄製連續短片。



AR特效：在 Reels 中加入 AR 特效進行錄製，更可在第三方開發者建立的擴增實境庫中選擇。



計時器：設定計時器，方便用戶用腳架等放置手機時錄 Reels。



速度：可以加快或減慢影片速度，製作富有節奏感或slow motion的畫面



多重影片：把多個影片合併及製作成單一連續短片。



混合：將自己的短片和現有的 Reels 結合，讓用戶可以碰撞出更多創意。



60秒 Reels：製作長達 60 秒的連續短片。



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Instagram Reels

香港用戶現在已可以在 IG 相機中，找到 Reels 並開啟拍攝短片，IG Reels 同樣有多種工具幫用戶剪輯影片，除以上外更有對齊物件﹑特定位置加入文字﹑貼圖等的功能，更重要是的可以在 Meta 音樂庫中，找到國際和本地的音樂，加入到個人短片中。這音樂功能亦支援限時動態，用戶終於可直接加入音樂貼紙和歌詞。

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