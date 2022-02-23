HONOR 50 Lite實測　不足2千元售價　作為後備機是否稱職？

已有一段時間沒有在香港推出手機的HONOR，近期於香港推出了全新的 HONOR 50 Lite。該機以 $1,999 的定價推出市場，究竟搭載 GMS 的 HONOR 50 Lite 又能否成為代替品，今次就同大家睇睇!



於外型設方面，HONOR 50 Lite 的機背採用與 HUAWEI Mate 30 系列相同的圓型鏡頭模組設計，而圓型鏡頭組外還有一光圈環繞，令整部手機更增添科技感。至於機身正面就採用了一塊 6.67吋(2376 x 1080)的平面屏幕，螢幕佔達94.4％，並支持 60Hz 刷新率及 DCI-P3 廣色域。

HONOR 50 Lite售價不足2千元，但它的整體效能如何？點擊圖片了解清楚。

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HONOR 50 Lite 只預載 Android 11 + Magic 4.2 操作系統，並內置GMS服務，啟動後手機仍有約111.91GB 空間供用戶使用。Magic 4.2 UI 只能講是一個比較普通的 Android 系列，無論於流暢度及功能都不及 Harmony OS。

攝影功能部份，HONOR 50 Lite搭載6,400 萬像後主鏡頭 + 800 萬像超廣角鏡頭 + 200 萬像微距鏡頭 + 200 萬像景深鏡頭。

總結

HONOR 50 Lite 雖然打著 HONOR 50 的旗號推出市場，不過可惜這款是 Lite 版，在效能各方面都較為遜色，可能會令對 HONOR 這個品牌的有期望的網友失望，而且該機只支援4G網絡及系統除了有GMS 外，就沒有獨特優勝的地方，再者以$1,999的定價相信難以在市場競爭。

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