2022年17款空氣清新機評測｜疫情令人越來越關注個人及環境衛生，不只在街上會經常消毒，在家中更要保持清潔，例如添置殺菌消毒家電。My-Best 日本網站在市面上找來 17 款空氣清新機，針對集塵力、脫臭效果、清潔方便程度等評測，正打算入手的話可先參考評分結果。



日本17款空氣清新機評測

My-Best 網站的的測試中，多款型號的空氣清新機在香港也有出售，如 Dyson HP04﹑無印良品的 MJ-AP1﹑Airdog x5s 等，透過對集塵力、脫臭效果﹑寵物脫臭效果、清潔方便程度 4 方便評分。My-Best 提醒，用家要根據自己的需要選擇合適的過濾器，如想阻隔細菌和病毒，就要用HEPA級別濾網；想除臭就要用活性炭濾網，過濾器的選擇比空清機的過濾方式更重要。

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👇👇2022年17款空氣清新機評測結果👇👇

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第一名：Airdog X5s

配備無需更換的 TPA 過濾器，使用靜電集塵 TPA 技術將有害物質吸到集塵過濾器上，更可直接用水清洗，對於怕麻煩換過濾器的用家非常方便。在除臭效果上得到 5 星評分，測試中只用了 3 分鐘就把魚油腥味完全去除，成功在 17 款空清機中脫穎而出。

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資料來源：My-Best

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消委會12款空氣清新機評測 有效阻隔新冠病毒｜第五波疫情肆虐，每日確診人數持續在高水平，單是做好個人衛生已不足夠。市面上有不少家電品牌，都推出能過濾或殺滅新冠病毒的空氣清新（淨化）機，想更安心保護自己和家人的話，這類產品或適合在疫情期間添置。

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