iPhone SE 3 外殼流出｜一直有消息傳出指 Apple 將會在 3 月舉行新品發布會，而其中一件重磅新品就是 iPhone 系列中的最平價型號、iPhone SE 之第 3 代，不過在官方訊息出爐之前，日本 Amazon 居然率先偷步外流了 iPhone SE 3 的專用外殼、間接讓大家提前知道了這新一代 iPhone SE 的外觀設計。



日網站流出 iPhone SE 3 外殼、曝其變化不大

在著名網店 Amazon 的日本版網站上，最近就被發現上架了一款講明是支援「 [第3代] iPhone SE」的手機外殼，並附上了多張裝著效果圖。

圖片中可見疑似 iPhone SE 3 的外型與目前的 2020 第二代版本分別不大，依然保留了 4.7 吋細屏幕，屏幕下方則保留了 TouchID 指模掃描，而為了方便掃描指模，此外殼的機面位置亦有開出圓孔👇👇👇

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而在機背方面，此外殼就只留空間予一個鏡頭，並加入 0.5mm 厚度的 TPU 軟膠材質以保護鏡頭

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對於今次日本 Amazon 爆出的 IPhone SE 3 外觀設計變化不大，其實也算是意料中事，畢竟過去半年傳出的消息亦不斷強調 Apple 並未有打算在今代大改 iPhone SE 的設計，而是會將新設計留待 2023 年時的版本才正式推出市場。而有關之前的傳聞部份，可以參考早前的 iPhone SE 3 傳聞總匯內容👇👇👇

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資料來源：Amazon.co.jp

Apple 春季發布會 7 大新品預測

不知各位有否留意到，Apple 多年來都習慣在 3 月時間舉行發布會，雖然這個習慣在上年 2021 年「斷纜」(發布會推遲至 4 月了)，但外界仍然傾向相信 Apple 會在差不多時侯舉行春季新品發布會。

而除了「習慣」一說，最近在網絡上亦開始有不同的資訊湧現，大都指向了 3～4 月期間 Apple 將會舉行新品發布，而且發表不止一件新產品，單講「有可能」在屆時發表的機種已多達 7 件之多，暫時呼聲最高的有 iPhone SE3 以及 iPad Air 5 等等。

👇👇👇按圖放大看 Apple 春季發布會 7 大新品預測👇👇👇

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在消委會剛公布的手機評測中，2021 年售價達 ＄4000 以上的 5G 機種多達 23 部，其定位多為高階旗艦，除了採用旗艦級處理器以外，在屏幕、電量、拍攝規格以至功能等等的範疇都屬頂級👉👉👉有興趣的可以按此繼續睇旗艦機的評測報告