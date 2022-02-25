Apple親兒子Beats Fit Pro效能實測　除主動降噪外還有這5大賣點

幾乎和 AirPods 3 同時，和 Apple「師出同門」的 Beats 也終於推出了全新藍牙耳機 Beats Fit Pro。打著與 AirPods Pro 同樣搭載的 Apple H1 晶片，因此包括主動式降噪、通透模式和空間音訊等功能 Beats Fit Pro 通通都有，還擁有全新的彈性耳翼設計、IPX4 等級防水防汗功效。



2 個星期試用下來，在聲音表現、配戴舒適性、多樣化的顏色搭配（Beats Fit Pro 有冰晶紫、鼠尾草灰、白色及經典黑紅４種顏色可選）我都很喜歡，$1,749 元已經準備花下去囉。

作為Apple親兒子的Beats Fit Pro，除了主動降噪效能一流外，還有這5大賣點。

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Beats Fit Pro亮點1．耳塞＋耳翼增加穩定度

耳機最怕戴著不舒服，Beats Fit Pro 除了隨機附送大/中/小 3 種尺寸的耳塞，更加入了軟硬適中的耳翼設計，即使在進行劇烈的體能訓練運動，Beats Fit Pro 也能舒適穩固的貼合在耳窩上，相比耳掛式的 AirPods 3 使用起來更讓人安心。

作為「蘋果生態圈」的一份子，Beats Fit Pro 也和 AirPods Pro 一樣可在 iPhone 上進行「耳塞套服貼度測試」，另外包括一鍵配對功能、iCloud 裝置間的自動切換功能、音訊分享、免持聲控「嘿 Siri」功能，以及 iOS 的「尋找」app ，Beats Fit Pro 通通都有。

Beats Fit Pro亮點2．ANC主動降噪

都 2022 年了，藍牙耳機怎麼可以沒有 ANC 主動降噪，而且實際使用的這段時間，Beats Fit Pro 的主動降噪效果與 AirPods Pro 相當，而且 Beats Fit Pro 左右耳機上的實體按鈕操作更直覺，甚至還能自行更改「b」按鈕的設定，由出廠設定的降噪 / 通透模式切換轉為音量調節，我是覺得這樣更方便啦！

Beats Fit Pro亮點3．動人音色體驗

Beats Fit Pro 採用全新特製傳感器，以小巧外形為音樂潮流人帶來強勁音效。創新的壓力出風口更可減少彈性振膜的高音失真。Beats Fit Pro 的全新聲音架構與 Beats 經典調音相結合，從而在整個頻率曲線上帶來一聽難忘的廣闊音域和清晰度，以及感情豐富、強大且協調的聆聽體驗。

Beats Fit Pro 還擁有空間音訊效果配搭動態頭部追蹤功能，可以在播放 5.1、7.1 編碼以及杜比全景聲處理的內容時，呈現極具臨場感的影院級體驗。

Beats Fit Pro亮點4．Android 系統也能用

Beats 雖然是 Apple 的子品牌，但 Beats Fit Pro 與 Android 手機相容。你可以下載 Android 適用的 Beats app，然後以一鍵配對和導引式服貼程度測試輕鬆設定耳機。安卓粉亦可以直接在 app 輕鬆切換聆聽模式，或自訂其中一邊耳機的「b」按鈕，啟用語音控制功能。

Beats Fit Pro亮點5．口袋大小的充電盒

Beats Fit Pro 的充電盒真的很大，雖然使用的是 USB-C 充電，並具備 Fast Fuel 快充技術可讓耳機充電 5 分鐘，即可播放 1 小時，但在收納攜帶上還是有一點點的累贅，算是一個小小的缺點吧。

最後再來複習一下 Beats Fit Pro 的亮點，包括配備全新彈性耳翼、特別開發的聲音平台、27 小時電池電量 (搭配充電器)、主動降噪功能、通透模式、適應性 EQ、配備動態頭部追蹤功能的空間音訊以及 Apple H1 晶片，目前 Beats Fit Pro 已在 Apple 官網等指定店點開賣，售價$1,749。

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