Lenovo Tab P11 Plus實測 消委會8款平板電腦評測｜疫情期間，增加了 Zoom 開會﹑上課，以及 WFH 的時間，不少人都會選擇入手 CP 值較追的平板電腦，一來帶出街比較方便，價錢也比買手提電腦優惠。今次記者實試 Lenovo Tab P11 Plus，看看打機和文書表現如何。



Lenovo Tab P11 Plus實試：鋁合金設計夠硬淨

記者拿上手後，第一感覺時機身夠簿夠硬淨。平板對部分用家而言，是代替電腦拿出街方便使用的產品，娛樂﹑工作一體是平板最大的特點，因此對機身設計的要求都比較高。只有 490g 的Lenovo Tab P11 Plus，用上纖薄的鋁合金設計，拿上手的感覺頗有質感。

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纖薄的鋁合金設計（陳錦洪 攝）

11吋2K螢幕：打機﹑睇片夠晒用

Lenovo Tab P11 Plus 備有 11 吋 TDDI IPS 顯示器，高達 2K 解析度，而且經認證可以 HD 串流 Netflix，再加上 4 個 Dolby Atmos 喇叭，不論是打機或睇片，在娛樂上都能滿足大部分用家需要。

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文書操作夠方便

用家可以選購附有觸控板和鍵盤的套件，把平板瞬間變成手提電腦。同時，支援 Lenovo Precision Pen 2，具備 4,096 階感壓度和傾斜檢測功能，文書工作﹑速記筆錄﹑繪圖創作都非常適合。

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Lenovo Tab P11 Plus 規格

CPU：MediaTek® Helio G90T 處理器 (8 Cores, 2x A76 @2.05 GHz + 6x A55 @2.00 GHz)



螢幕：11.0" 2K (2000x1200) IPS TDDI 400nits



記憶體：6GB Ram



儲存空間：128GB Rom



顯示卡：ARM Mali-G76 Graphics



價錢：$ 2,599



另外，消委會早前也在市面上找來 8 款平板電腦作評測，當中包括Samsung、Lenovo﹑Apple 等，到底哪部 CP 值最高呢？以下評測報告應該能提供答案。

Lenovo Tab P11 Pro 運作速度效能表現不俗，複製500MB資料只需11秒，不過透過耳筒聆聽音樂時，音量則較細聲，而且背景顏色偏黃，顯示文字的對比度不足。影相方面，內置鏡頭有雜訊，影像色彩過度飽和。

Samsung Galaxy Tab S7 FE

【Samsung Galaxy Tab S7 FE】

消委會指出 Galaxy Tab S7 FE 機身設計好，螢幕有3D立體感，而且隨機送 S Pen 的優點。影相方面後置鏡頭影相表現出色，但前置鏡頭較多雜訊，拍片即較暗及略有震動。加上螢幕尺寸太大，難以單手操作，同時內置喇叭播歌或影片時，聲音略刺耳和不夠深度。

👇👇消委會全部 8 款平板電腦評測結果👇👇

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