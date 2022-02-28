Nokia C21 系列大電平價機｜自落入 HMD Global 之手，Nokia 品牌出品的手機似乎就與「高階」沒有甚麼緣份，即使來到一年一度的手機界盛事、國際流動通訊大會（Mobile World Congress、MWC），Nokia 仍然以「平價」、「入門」、「大電」為關鍵詞，推出三部入門級別的 C 系列新作，Nokia C21 Plus、C21 以及 C2 2nd Edition，皆為定價港幣千元或以下的平價 4G 手機。



大電雙規格選擇 － Nokia C21 Plus

Nokia C21 Plus 已經算是今次 Nokia MWC 新品的最高階出品，然而其規格依然是極盡入門之能事 － 其採用的處理器為中國處理器紫光 UNISOC 所出之 SC9863A，是一枚 2020 年發表的入門八核處理器。

不過 HMD Global 今次的重點就放在 C21 Plus 的外型設計以及電量方面，除了為其配置金屬框體，又加入了 4000mAh 及 5050mAh 兩個電池容量規格供用戶選擇，分別可以提供 2 天及 3 天的續航能力。

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更入門的耐用之選 － Nokia C21

隨之一同發表的 Nokia C21，與 C21 Plus 同樣採用 SC9863A 處理器、屏幕規格亦基本一樣，一樣採用金屬框體、強化機面玻璃；不過 C21 的相機規格就再次一階、只有 800 萬像素單鏡頭，同時電池容量亦降至 3000mAh，官方聲稱的續航力約為 1 天，在定價上自然要比 C21 Plus 更低了。

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超入門續作 Nokia C2 2nd Edition

另一部 Nokia C 系列新作，HMD Global 都未能找到很吸引的賣點，只謂其是一部「超堅固」的入門手機，它的屏幕比 C21 兩機更細小、為 5.7”（解像度還只得 480x960），同時相機主鏡頭亦降至 500 萬像素，它的電池容量不多，只 2400mAh，不過勝在入門階級的處理器、屏幕消耗都不大，充滿電依然可以支援 1 天的續航時間。

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