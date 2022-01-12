OnePlus 10 Pro登場　搭載800萬長焦Hasselblad鏡頭　80W有線閃充

配備 Snapdragon 8 跟第二代 Hasselblad 流動鏡頭組的 OnePlus 新代旗艦 10 Pro，今日（1 月 11 日）在國內正式發佈。由於機身外觀跟主要規格已先後為廠方所公佈，因此發佈會重點就落在產品價格跟推出日期之上。



具備萬物青跟破界黑色款選擇的 OnePlus 10 Pro，機身螢幕採用 6.7 吋 3,216 x 1,440 解像度 Fluid AMOLED 螢幕，支援 120Hz 更新率跟 LTPO 動態技術。

官方微博已有OnePlus 10 Pro的詳細規格，有興趣的朋友可以留意。

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裝置除配備高通 Snapdragon 8 晶片組外，亦擁有由 4,800 萬像主鏡、5,000 萬像廣角跟 800 萬像長焦鏡組成的第二代 Hasselblad 流動鏡頭組，攝影表現令人期待。

其他功能部份，OnePlus 10 Pro 內置 5,000mAh 電池，電源回復部份將對應 80W SuperVOOC 閃充、跟 50W AirVOOC 無線閃充功能，系統方面手機將預載 Android 12，介面部份今日推出的國行版採用 ColorOS 12、而即將推出的海外版就一如早期報導預載 OxygenOS 12。

機身價格方面，OnePlus 10 Pro 將提供三種儲存模式選擇，其中標配 8+128 預計售價為 4,699人民幣（約港幣 $5,750）、8+256 版本將以 4,999 人民幣（約港幣 $6,120）價格發售，而頂配 12+256 則售 5,299 人民幣（約港幣 $6,480）。裝置已於國內開放預售，並在 1 月 13 日正式上市。

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