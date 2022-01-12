COLLAR｜《全民造星IV》女團終於在剛剛正式公開成員名單和組合名，一如網上流出的消息，8 人成團的「COLLAR」由《全民造星IV》冠軍 Marf﹑亞軍 Gao﹑季軍 Day，以及芯駖﹑Candy﹑Ivy So﹑So Ching﹑Winka 組成。同時，出道作《Call My Name》也在直播中首次演出，看來新一波追星潮正式席捲香港。



（viutv Facebook直播截圖）

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如果沒看《全民造星IV》，對「COLLAR」成員不太熟悉的話，趁成團的今日，從各成員 Insatgram 出發，了解一下這個熱度極高的女團，或者你也會成為她們的 fans 之一。

在《全民造星IV》獲得冠軍的 Marf，人氣由96強到決賽有增無減，未正式出道就已收穫一眾 fans，因此也成為「COLLAR」 8 人中 Instagram 追蹤人數最多的一位，在截稿前已有高達16.3萬 followers。

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COLLAR 成員—Marf @_marifemarife_／16.3萬followers

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COLLAR 成員—Day @6y_day／12.6萬followers

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COLLAR 成員—Ivy So @ivyysooo／9.2萬followers

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COLLAR 成員—So Ching @soching_nat／6.9萬followers

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COLLAR 成員—Gao @gagarieo／6.2萬followers

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COLLAR 成員—Candy @candyw1219／5.7萬followers

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COLLAR 成員—芯駖 @lisumlingg／4.5萬followers

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COLLAR 成員—Winka @winka_chan／2.7萬followers

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