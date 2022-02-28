新冠肺炎快速測試｜Omicron 變種新冠病毒引發的第五波疫情非常嚴峻，連日來每日過萬個新增確診個案，政府的醫療、檢測系統相繼瀕臨崩潰，故近日已經計劃承認市民於坊間自行採購之快速測試工具的陽性檢測結果。



香港政府日內承認新冠病毒快速測試結果

於 2 月 25 日，政府方面就宣布「計劃容許」快速測試呈陽性人士，透過網上系統直接登記陽性結果，而無須經過核酸檢測確認，便可被直接視為陽性個案作後續跟進，以加快支援陽性個案人士。然而相關安排及系統正在準備階段，詳情容後公布。

新冠病毒快速測試的需求預料將與日俱增，但其實要購買亦不一定要在門市大排長龍，同類型的快速檢測套裝目前已經在網上有售，而且有售的平台與貨量都漸趨穩定。

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《香港01》科技玩物記者就集合了香港多個網購平台，在未來一段日子會不斷更新其新冠肺炎快速測試包的剩餘貨量及補貨情況，如果有需要購買的話可以留意此文的每日更新。（最後更新：2022 年 2 月 28 日 12：00）

因應需求，在香港可經網購渠道購得之新冠肺炎快速測試套裝選擇越來越多，除了不同品牌，亦有提供不同的檢驗方式如口／鼻拭子、採血針採血等等，暫時最主流的有以下 8 款👇👇👇

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各網購平台貨量持續更新（最後更新：2022 年 2 月 28 日 12：00）



【1】屈臣氏 － 新貨上架、設限購數量

屈臣氏網購平台網站可供選擇的新冠病毒的快速測試工具品牌多，但即使連日補貨再加上限購措施依然有不少品牌已經售罄，今日（2 月28 日）暫時只見 SG DIAGNOSTICS 以及價錢相對貴的 Circle HealthPod 仍然有貨。

SG DIAGNOSTICS 新冠病毒快速抗原檢測套裝

2 件裝（＄265） － 有貨（每人限購1件）

華大基因COVID-19 快速抗原檢測

5 套裝（＄388） － 缺貨(每人限購1件)

LABNOVATION 新冠病毒快速抗原檢測套裝

1 件裝（＄120） － 缺貨（每人限購5件）

雅培 Panbio 新冠肺炎抗原測試

4 支裝（＄449） － 缺貨

10 支裝（＄999）－ 缺貨

20 支裝（＄1749 ）－ 缺貨

DR FREEMAN 新型冠狀病毒抗體快速檢測

2 件裝（＄135） － 缺貨

INDICAID COVID-19 快速抗原檢測試劑盒

1 件裝（＄150、易賞錢價＄120）－ 缺貨

25 件裝（＄3000）－ 缺貨

ROCHE 羅氏診斷 新冠病毒抗原自行檢測套裝

1 件裝（＄450） － 缺貨

ARISTA 新冠狀病毒抗原快速測試棒

1 支裝（＄168） － 缺貨

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【2】萬寧 － 新貨大批上架、送貨需時

經歷長時間的缺貨之後，萬寧網店近日有大批新貨上架，部份更有減價優惠，最平價減至＄50 就有交易，然而官方網站顯示由於需求急增，本來約 3～6 個工作天的處理時間將需要再額外再加上 1～2 個工作天，換言之下單後隨時需要個多星期才收到貨物。

Wizbiotech新冠病毒快速檢測

1 支裝（＄99） － 有貨

ROCHE 羅氏診斷 新冠病毒抗原自行檢測套裝

5 件裝（減價中＄398） － 有貨

Banitore便利妥新冠檢測試劑盒

1 件裝（＄108） － 有貨

LABNOVATION新冠病毒快速抗原檢測套裝

1 件裝（＄88） － 有貨

Wisdom智測易新冠病毒抗原快速測試棒

1 支裝（＄99） － 有貨

CO-Check新冠病毒快速檢測劑

1 件裝（＄120） － 有貨

Genrui新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法)

1 支裝（減價中＄50） － 有貨

Arista即驗即知新冠病毒測試棒 1支

1 支裝（＄168） － 有貨

Clungene新冠病毒快速檢測 (2次測試)

2 支裝（＄195） － 有貨

CAS-ENVISION家用新冠病毒快速檢測

1 件裝（＄99） － 有貨

雅培 Panbio 新冠肺炎抗原測試

1 支裝（＄125） － 缺貨

4 支裝（＄449） － 缺貨

10 支裝（＄999）－ 缺貨

20 支裝（＄1749 ）－ 缺貨

INDICAID COVID-19 快速抗原檢測試劑盒

1 件裝（＄120） － 缺貨

👉👉👉萬寧新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【3】莎莎 － 新貨上架

專營藥妝的莎莎網店亦有快速檢測工具出售，早前幾款快速檢測工具暫時都被搶購至缺貨，日前開始有新種貨品上架，而且大部份都仍然有貨，其中有香港政府認證的 YHLO 將莎莎列為指定經銷商，平均每支＄45，再平價一點的選擇就有 Deepblue 出品，售價＄39。

Arista即驗即知新冠病毒測試棒

1 支裝（＄168） － 有貨

YHLO 新冠快速抗原檢測試劑

1 件裝（減價中＄48） － 有貨 5 件裝（減價中＄225） － 有貨

Banitore便利妥新冠檢測試劑盒

1 件裝－口含式（＄118） － 有貨

1 件裝－鼻腔式（＄108） － 有貨

Deepblue 新冠狀病毒抗原快速測試棒

1 支裝（＄39） － 有貨

Longsee 新冠快速抗原檢測試劑

25 份裝（＄1750） － 缺貨

Lifecosm 新冠快速抗原檢測試劑

25 份裝（＄1750） － 缺貨

HECIN 新冠狀病毒抗原快速檢測套裝

1 件裝（＄108） － 有貨

👉👉👉莎莎新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【4】INDICAID － 限購中、送貨需時

政府早前決定向市民公開派發新冠快速檢測套裝，而因而聲明大噪的 INDICAID 妥析，一樣有自己的門店與網購平台，其快速抗原檢測試劑盒目前於其官方網站上仍然可以訂購，但由於反應熱烈而施加了限購措施，同時其出貨日期亦表明需要 8～10 日，如果急用的話或許不會將之當成首選。

INDICAID COVID-19 快速抗原檢測試劑盒

1 件裝（＄120） － 有貨、每人限購 10 件

25 件裝（＄3000） － 有貨、每人限購 5 件

👉👉👉INDICAID 新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【5】01Mall－日內到貨多種選擇、＄100左右入手

另外在《香港01》的網購平台 01Mall 當中，不同品牌的新冠病毒快速檢測包亦已陸續上架，並於未來數天內可以直接發貨到府上，暫時未見有缺貨情況，各位有需要就要快出手啦。

Hecin 2019 新型冠狀病毒抗原快速測試套裝（膠體金法）

1 件裝（＄85） － 有貨

StrongStep® 新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒

1 件裝（＄55） － 有貨[最低消費滿HKD550才發貨]

Leciel Medical 五盒裝快速抗原測試盒

5 件裝（＄380） － 有貨

SG診斷中心 COVID-19 快速抗原檢測試劑

2 件裝（＄440） － 有貨

IAP抗疫 - 新冠病毒肺炎COVID-19 快速抗原測試套裝

1 件裝（＄109） － 有貨

可托測試® Covid-19 新冠抗原快速檢測

1 件裝（＄110） － 有貨

尚醫健康 CoV-WeCheck 新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒

五盒裝（＄498） － 有貨

👉👉👉01Mall 新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

各大平台都出現缺貨潮，心急想要為自己或家人檢測又要怎樣做？其實新冠快速檢測工具的貨量仍然相對充足（至少不會像兩年前的口罩般需要搶購），即使屈臣氏、萬寧等大平台被買到缺貨，各位仍然可以在不同的網店、網上百貨平台如 HKTVMall、Price 網購找到同類型的貨品，品牌選擇有 Deepblue、Pro-Medix 等等，而價錢由＄100～200 不等。

【6】EESE 網店

網上百貨店 EESE 日前亦上架了幾款新冠快速檢測工具，售價由＄79 起，比起各大平台更為便宜，而且仍然供應充足。

👉👉👉EESE 新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【7】Pricerite 實惠 X Savewo 救世

專營口罩的本地科企 Savewo 救世近日推出自家品牌的快速測試工具，並與實惠 Pricerite 合作，只需要由 2 月 28 日起完成登記即可以＄360／20 件的價格購得，並於 3 月 1 日起於實惠門市取貨。

👉👉👉Pricerite 實惠 X Savewo 救世新冠病毒快速測試登記連結👈👈👈

【8】Savewo 救世

除了與實惠 Pricerite 的合作之外，Savewo 救世的自家網站都可以進行網購，單支裝＄18 已經售罄，但如果退而求其次選擇＄450 的 25 支裝則仍然有貨，同樣均價只是＄18。

👉👉👉Savewo 救世新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【9】ACCMask 網店

專營口罩的 ACCMask 亦有入貨一批 Deep blue 快速測試棒，優惠價僅 ＄108 一支

👉👉👉ACCMask 新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【10】MaskFactory

專營口罩的 MaskFactory 亦上架了數款快速測試包，最平價為＄88，算是價格合理，不過就講明只返一轉、售完即止。

👉👉👉MaskFactory 新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【11】HomePlus

HKBN 旗下網店 Home Plus 除了一般的家庭雜貨外，最近亦有多種快速測試工具上架，價錢由＄68 左右起。

👉👉👉HomePlus 新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【12】FreightAmigo

另外亦有初創公司眼見疫情嚴峻，最近亦在其 Facebook 專頁上以成本價發售快速測試包，雖然過程中要按讚及分享等，但如果真的心急要購入新冠快速測試工具的，都可以按此連結了解一下。

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