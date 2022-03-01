網購優惠｜友和與豐澤近日推出 9 周年和抗疫優惠，不少疫情所需的產品，都劈價出售，如 LG PuriCare 穿戴式空氣清新機 更激減至 $9。部分產品以限量出售，想用最抵價入手，就要睇準每日的限量產品，睇準上架時間到網店搶購。



友和 9 周年優惠

友和 3 月舉行「9 周年感恩節」活動，由 3 月 1 日起，一連 13 日 00:00 減價開賣，部分產品更低至 $9，如LG PuriCare 穿戴式空氣清新機﹑Airvita Dust Zero 負離子空氣淨化機﹑Thanko 雙碗式蒸煮便當盒等。機迷亦可透過今次活動以 $3,980 搶 PS5，或 $9 Switch RingFit。

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豐澤抗疫優惠

豐澤推出 4 大類居家抗疫必備的產品優惠，當中包括電子溫度計﹑電子血壓計﹑智能手錶（測心跳﹑血氧）﹑殺菌消毒燈等，幫助市民在家居抗疫時有更好的準備。

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