消委會 4 款即熱水機評測｜天氣寒冷和深夜想食一個杯面時，最不想就是要等熱水煲滾，但又難以在家中擺放桶裝飲水機，這個時候即熱水機就大派用場。只要放入食水（可即時飲用水），等幾秒就馬上變成熱水，甚至指定出水溫度，最適合需要沖調不同飲品的用家。消委會就曾測試 4 款即熱水機，並分享選購要注意的幾個細節。



即熱水機比較

消委會在測試前，將即熱水機和電熱水煲﹑電熱水瓶和桶裝飲水機作比較，得出即熱水機有兩大優點：（一）可於短時間內斟出定量熱水；（二）待機耗電輕微。不過相比之下，由於即熱水機使用要自行加入食水，因此不能短時間內供應大量熱水，只能視乎水箱容量。

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👇👇消委會4款即熱水機評測👇👇

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即熱水機選購貼士

1）出熱水速度

大多數人入手即熱水機，就是為了可以盡快把食水加熱到理想溫度，不過在消委會的測試中，伊瑪牌 IKT-15SCF需要 45 秒才出熱水，其他即只需 6~7秒，因此不要以為每款即熱水機的加熱速度都在數秒間。

2）水溫控制功能

用家也要考慮自己的使用需要，部分即熱水機提供多種水溫選擇，除滾水外可選 55度~90度，及室溫，以方便不同使用需要，如沖 bb 奶粉就不能用過熱水溫。

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3）清洗及保養

即熱水機在日常使用時，大多不需特別打理。不過部分有濾水芯的型號，第一次使用或換濾水芯時，或須先浸水及沖洗；部分即熱水機有除水垢指示，或需按型號要求，購買指定清洗劑。

👇👇消委會教路 即熱水機選購貼士👇👇

2022年3款即熱水機介紹



飛利浦 ADD6911L RO 純淨飲水機

配有飛利浦 AquaShield IPS 多重淨化技術，RO 逆向滲透淨水系統和 UV-LED 能去除多達 99.999% 污染物，更配備 Wi-Fi 連接，可以追縱和監控飲用水質素。可透過應用程式，在 45～95 度攝氏間進行溫度控制，加上 3 秒即熱技術，能在極短時間內出熱水。

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BWT WD18ACW 2200W 即熱式過濾水機

鎂離子專利濾芯，鎂離子添加可促進鈣吸收。45~100 度攝氏 6 段智能水溫控制，加熱至指定溫度只需 3 秒。自動監測計算濾水量，提醒用家需要更換濾芯。

米家即熱飲水機 C1

價錢相宜的即熱水機，提供 23／51~59／93~99度攝氏 3 檔溫度控制，支持 3 秒速熱。配有 2.5L 大容量水箱，能滿足 2～3人日常飲用需要。智能兒童鎖，防止小朋友誤觸開水掣發生意外。

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