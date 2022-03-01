SIM 卡實名制｜香港政府在 2021 年極速通過並實施「電話智能卡實名登記制度」、亦即是「電話 SIM 卡實名制」，而由今年度的 3 月 1 日起，SIM 卡實名制將進入全面正式實行階段，換言之，由今日起所購買的所有儲值 SIM 卡都需要經過實名認證的程序方可以開始使用。



電話 SIM 卡實名制 3 月 1 日全面實行

電話 SIM 卡實名制在立法時已表明分為多個階段實行，在最初的推行階段，由 2021 年 9 月 1 日起計算的 180 日之內，各提供儲值卡服務的電訊商須完成構建實名制所需要用到的用戶登記平台及數據庫。

而在 2022 年 3 月1 日起，電話 SIM 卡實名制則進入全面推行階段，由此日起購買之儲值卡都需要經過實名認證的程序方可以開始使用；至於在此日期前已經購買的儲值卡，則需要在 3 月 1 日起計的 360 日內、亦即 2023 年的 2 月 23 日之前完成實名登記，方能繼續使用。

在 2022 年 3 月 1 日之前已經入手的儲值 SIM 卡，最遲可以在 2023 年 2 月 23 日之前進行實名登記（蔡浩騰 攝）

👉 iPhone電池｜4大訣竅延長壽命、續航力 健康度低過幾多就要換？

SIM 卡實名制之前因後果、10大必知 Q&A

電話 SIM 卡實名制由咨詢、立法到實施之間不足一年，算是十分倉促，亦因為如此，社會公眾對於新政策都抱有大量疑問，包括政策推行背後的原因、實名制的限制以及所需要的登記資料等等。

《香港01》科技玩物記者就根據政府公開的資料，整理出香港用戶必知的 10 個 Q&A，讓大家在政策全面實施前更快速地了解電話 SIM 卡實名制的政策內容。👇👇👇

+ 8

👉 手機儲存空間總是不夠？網友發現「淘寶」竟佔60GB 終極原因曝光

實測 SIM 卡實名制認證過程

承如上文提到，電話 SIM 卡實名制的所需文件其實就只有 SIM 卡持有人的香港身份證或是護照，而實名會用到的資料亦已記載在其上，故作為香港市民，在實名認證時只需要預備好身份證的正本以備屆時掃描一次就可以了。

留意 SIM 卡實名登記的程序是插入手機進行激活後才會開始，如果有不明白的地方，或者可以找儲值卡的零售商代勞（資料圖片）

至於認證的過程，各電訊商所建立的平台用法不一，但普遍都是經過自家設定 App，或是網上表格的方式進行。

《香港01》科技玩物記者就以手頭上於 3 月 1 日前已經啟動的 3HK SoSIM 以及在 3 月 1 日才正式購買啟動 Happy SIM 兩張儲值卡作過實測，不論是哪張 SIM 卡的登記過程都大同小異，且由開始認證以至收到認證短訊後的過程都不會超過 5 分鐘，以下就附圖供大家參考一下👇👇👇

3HK SoSIM 認證流程（3月1日前已啟動並使用中）

+ 2

Happy SIM 認證流程（3月1日後正式啟動）

+ 3

👉 2021動畫Top 50｜日本5ch票選 神作擊敗鬼滅、巨人、無職轉生奪冠

同場加映：NFT入門｜Ian陳卓賢@MIRROR投資幾十萬買個頭像！交易入門5個Q&A



新年個個望「發財」，不知各位又有何門路？在 Bitcoin 等加密貨幣之後，2021 年尾又輪到 NFT 被熱捧，我們經常聽到 NFT 易手成交價高達十萬、甚至數十萬港幣，又有消息指港台明星都有參與其中，當中更包括了紅透半邊天的組合 MIRROR 成員 Ian 陳卓賢。👉👉👉究竟 NFT 是甚麼？想交易、投資又要從哪開始？