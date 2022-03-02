4G 手機消委會評測｜2021 年 5G 網絡全面普及，連帶手機市場亦被大批加入 5G 連線的手機攻佔，但其實在中低價位、一樣有功能不俗的 4G 手機可供選擇。

香港消委會最近就測試了 2021 年推出的 60 部手機，其中有 13 部為支援 4G 連線的機種，當中甚至有機種的綜合評價，比定位更高 5G 機種更佳。



消委會測試 13 部 4G 手機、小米出品獲點名好評

在 2021 年推出的手機當中，如果僅支援 4G 連線的型號在定位上都傾向入門，是以在消委會的報告當中，有特別提及 4G 機種在處理器以及屏幕質素上對比 5G 機都要較為遜色；不過在其他方面如電池容量，則是 4G 平價機種的普遍強項所在，13 部機中有多達 11 部機種都內置了超過 5000mAh 大電池。

4G手機消委會評測｜小米出品的 POCO M3 雖然只是售一千多點，但就內置 6000mAh 大電，續航力連頂級旗艦都望塵莫及（蔡浩騰 攝）

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整體而言，今次消委會測試的 13 部 4G 機種表現都達合格水平之上，全部機種均獲得 3.5 分或以上的綜合評價。

而值得留意的，在 13 部 4G 機種當中有 4 部都是小米出品，其中 POCO X3 Pro 以及 Redmi Note 10S 兩部獲得 4.5 分，佔據了 4G 機種中的頭一、二位，分數對比部份平價的 5G 機種還要更高，而另外兩部千元價位的平價機種Poco M3 以及 Redmi 10 亦被消委會點名指其在售價較低的同時依然有不俗表現。

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除了以上提及的平價 4G 機，在今次消委會的手機評測中售價達 ＄4000 以上的 5G 機種就多達 23 部，其定位多為高階旗艦，除了採用旗艦級處理器以外，在屏幕、電量、拍攝規格以至功能等等的範疇都屬頂級👉👉👉有興趣的可以按此繼續睇旗艦機的評測報告