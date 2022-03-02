懶人料理家電｜消委會／外媒30款氣炸鍋評測　2022年3新款推介

禁足／家居隔離必備氣炸鍋｜疫情令外出堂食的機會減少，部分人趁勢開始學烹調，就算需要禁足或家居隔離，也可以隨時煮自己想食的料理。氣炸鍋正正是近年廚房必備的電器之一，只要把食物放入氣炸鍋，用合適的時間和溫度就能達到理想效果，更比用油炸健康。



消委會／外媒30款氣炸鍋評測

市面上的氣炸鍋款式極多，部分更不只有提供「炸」一種烹調方法，內鍋設計﹑容量﹑物料等，都會影響氣炸效果和清潔方便程度。因此，買氣炸鍋前，要先考慮自己日常使用需要，選擇功能較適合自己的款項，或可參考消委會和外媒的評測，在高評分的款式中再作選擇。

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👇👇外媒「Reviewed」評測十八款最佳氣炸鍋（按倒序排列）👇👇

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健康氣炸食物

氣炸鍋除了方便外，更多人覺得氣炸比傳統油炸健康，所以更傾向使用氣炸鍋。雖然氣炸用油少很多，甚至無油，但仍要小心過度加熱增加致癌物的情況，以下有兩個方法可以令氣炸食物減低致癌物，達到真正健康氣炸。

👇👇兩個方法減低氣炸產生的致癌物👇👇

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飛利浦健康氣炸鍋－HD9742

新一代健康氣炸鍋，比上代外型更美觀外，獨特的雙海星式底盤，提升氣旋對流，令食物受熱更平均，油煙減少99%，標榜「免預熱、免翻面、免解凍」，適合懶人料理。

Electrolux 5公升 Explore 6 健康氣炸鍋

黑金外型突出，觸控式面板＋旋鈕，內建8個預設模式，直接對應不同的食品烹調。重點是，具有去除異味模式，可消除烹調後殘留的油味，更可拆除氣炸籃和外鍋放入洗碗機中清潔，算是清潔上比較方便的氣炸鍋。

Arlink 健康氣炸鍋EC-990

6.5 L超大容量，適合多人家庭使用。透明蓋可以時刻查看烹調情況，獨特的自動翻炒功能，令食物受熱更均勻，而且減少「痴低」問題，清潔也有幫助。

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