電競手機黑鯊4 Pro 5G來港　 配S888處理器144Hz更新率僅售這價格

黑鯊全新電競手機黑鯊4 Pro 5G，現已登陸香港。首批 8GB RAM + 128GB ROM版本叫價$4,198，並於即日起於黑鯊官方網上商店、1O1O、csl、衛訊、豐澤、百老滙、Asia Miles 及其他特約零售商店發售。



在香港開售的黑鯊4 Pro 5G 將提供 8GB + 128GB 及 12GB + 256GB 兩個版本，售價分別為$4,198及$4,998，前者於版本於即日上市，後者就於3月中上市。

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黑鯊4 Pro 5G 採用6.67 吋中置 AMOLED 開孔屏，用上三星 E4 OLED 面板，支援 144Hz 更新率，配備 Snapdragon 888 處理器，內置 UFS 3.1 ，搭載6,400 萬像主鏡 + 800 萬像廣角+ 500 萬像微距鏡頭，內置 4,500mAh 電池，支援120W 閃充，可短3至 15 分鐘由零充滿電池。此外，黑鯊4 Pro 5G 還雙對稱揚聲器支援 DTS 聲效。

黑鯊4 Pro由Qool International Limited代理，於黑鯊官方網上商店、1O1O、csl、衛訊、豐澤、百老滙、Asia Miles及其他特約零售商店發售。8GB + 128GB 版建議零售價為$4,198，並於即日上市；12GB + 256GB 版建議零售價為 $4,998 並於3月中上市。

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