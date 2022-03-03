Apple「Peek performance」邀請函 4 大細節拆解｜Apple 終於向全球果迷發出邀請函，公開春季發布會的主題「Peek performance」，以及舉行時間（香港時間 3 月 9 日凌晨 2 點）。根據以往慣例，發布會的新 Logo 和主題都會隱藏當日的內容在其中，以下將一一為你拆解。



「Peek」？「Peak」？

第一個重點，放在發布會「Peek performance」主題上。一般形容運動巔峰表現都會使用 Peak performance，不過 Apple 就改用「Peek」，其中一個意思相信都與「巔峰」﹑「最好」有關；而改用「Peek」有可能代表對某技術的「窺視」，外媒 9to5mac 估計是暗指 5G 連接。

發布會的傳聞中，焦點產品 iPhone SE 3 和 iPad Air 5 都傳出支援 5G 流動數據，如同 iPhone 12 系列發布時的主題「Hi,Speed」，今次也有機會是直指 5G 技術。

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「Peek performance」香港時間 3 月 9 日凌晨 2 點舉行（Apple 圖片）

M2 Mac 系列預告

傳聞中，Apple 今年會推 M2 MacBook Pro﹑MacBook Air，以及更強大的 iMac Pro，雖然預計產品會在年尾的發布會推出，不過也有機會在 3 月 9 日「Peek」M2 機型的預告給果迷一個驚喜。

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傳聞 Apple 正開發 AR／VR 裝置（macrumors圖片）

AR頭戴裝置登場？

隨「Peek performance」邀請函公開，Apple 官網上也有對應活動，只要和在「Peek performance」主頁按下發布會 Logo，就能打開 AR 相機，把 Logo 投射在擴增實境上。近年一直有傳 Apple 正開發 AR／VR 裝置，更曾被發現「reality OS」的原始編碼，雖然機會不大，但如果發布會上公開 Apple 首個 AR 頭戴裝置應該會頗震撼。

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24 吋 iMac 有多種顏色選擇，發布會Logo可能暗示新產品同樣有多色選擇（Apple 圖片）

Logo 暗示新產品細節

今次的 Logo 以藍色﹑紫色﹑粉色、紅色﹑橙色、黃色，一層層推疊的 Apple Logo 已成，有機會透露了新 iPhone﹑iPad﹑MacBook 陣容的新色，如 24 吋 iMac 般。作為 Apple 2022 年第一個發布會，光是傳聞就已令人非常期望，如果想第一時間了解整個發布會懶人包，到時就不要錯過我們的報導。

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資料來源：9to5mac

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