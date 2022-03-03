傳華為將推出nova 9 SE針對中階市場　備1億像素四鏡　售價極吸引

在 MWC 2022 全球通訊大會期間、推出了多款筆電及平板新作的華為，近日有消息指其即將在海外市場，推出配備 1 億像素四鏡頭、走中至入門定位的手機新作 nova 9 SE，預計售價在 250 至 280 歐元左右。
據透露華為已在馬來西亞等市場，率先展示了疑似 nova 9 SE 的預告影片及推廣活動，估計裝置將於近日正式推出。消息指 nova 9 SE 將走中至入門路線，海外機價約在 280 歐元（約港幣 $2,430）左右，如消息屬實在扣除 VAT 增值稅後，實際機價或在 2 千港元左右位置。
針對中階市場的nova 9 SE，將具備什麼功能呢？
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內部代號為 Julian 的華為 nova 9 SE，畫面用上 6.78 吋 FHD+ 解像度 90Hz 更新率螢幕，中置開孔屏配備 1,600 萬像前鏡；機背攝像模組採十字型 2 大 2 小鏡頭排列，分別由 1.08 億像素主鏡、800 萬像廣角、200 萬像微距及 200 萬像景深鏡頭所組成。運算部份 nova 9 SE 採 Snapdragon 665 晶片組，提供 8+128 儲存配置及採用機側電源／指紋鍵，內置 4,000mAh 電池及支援 66W 快充，預載 建基於 Android 11 的 EMUI 12 介面。
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