禁足娛樂用 VPN 解鎖 Netflix﹑Disney+ 內容｜疫情在各方面令人留在家的時間大增，之後若真的實行「小禁足」更甚。VPN 這時就能發揮作用，除了加強網絡私隱的保護，更可以幫你翻越地區限制，查看到鎖區的網上內容，如 Netflix﹑Disney+ 不同地區的限定影集。以下將為大家帶來 2022 年 5 大熱門 VPN 的格價，以及消委會 14 款收費 VPN 評測。



VPN 點揀好

市面上的 VPN 林林總總，除經常在影片廣告中看到的幾個品牌外，仍有很多公司提供 VPN 服務，而放眼看去都好似大同小異，哪應該如何選擇呢？消委會的評測中，透過上網速度﹑資源佔用﹑功能﹑安全﹑使用方便程度﹑私隱，6 方面評測 VPN 服務，當中最高分一款可高達 4.5 總評分（滿分為 5）。用戶在選擇 VPN 前，可參考消委會的報告，再根據自己的需要決定。

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👇👇消委會比較 14 款收費 VPN（次序由評分低至高排列）👇👇

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保護你的網上私隱

可能部分人仍對 VPN 的用途仍保留在跨地區網絡之用，其實手機﹑電腦等上網的保密程度未必可靠，特別是使用免費 Wi-Fi 時，登入帳號﹑瀏覽記錄﹑收發信息等，都有機會被黑客竊取。而 VPN 就可以透過加密通道，幫用戶避免被讀取數據的風險，因此選擇 VPN 時要考慮其私隱保障的效果，令用戶上網更安心。

👇👇4 款私隱保障較佳 VPN👇👇

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👇👇5 款熱門收費 VPN 格價👇👇

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👇👇用 VPN 解鎖Netflix、Disney+ 內容👇👇

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資料來源：消委會

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新冠肺炎快速測試包靈敏度評分網｜不論是衛生署派發，或自行在市面上購買，大部分家庭現都會準備定幾個快速測試包（套裝）有備無患。不過，新冠快測包的款式眾多，又有不同的地方／機構認證，普通市民難以了解哪一款比較好。原來，網上有一個快測包評分網站，只要搜查快測包名稱就能了解測試靈敏度。

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