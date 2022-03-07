煮食家電蒸焗爐推介｜先不說晚市禁堂食，光是疫情嚴重都令不少人怕在外除口罩，因此在家中煮食的機會大增。要煮得好吃又健康，除了近年大熱的氣炸鍋外，多用途蒸氣焗爐也是好選擇，更令烹調方法上有更多變化。消委會曾測試過 8 款蒸焗爐，如想了解更多才選擇入手部一款蒸焗爐，以下評測結果值得參考。



消委會測試報告

消委會的測試款式，包括惠而浦 Whirlpool、樂聲 Panasonic、Gemini、德國寶 German Pool、山崎 Sanki、Cristal、樂斯 Nutzen及 Rowenta，8 個都頗多人討論或選擇的品牌。主要以安全性﹑效能﹑溫度控制等 6 方面評分，結果有兩款能獲得 4.5 分（滿分為 5）的高評價。

本文更有3款2022年新款蒸焗爐 介紹

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👇👇消委會 8 款蒸焗爐評測👇👇

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蒸焗爐 2022年3款推介

Rasonic 樂信 RSG-R80G

二合一上下底火蒸焗爐，熱風對流、蒸煮、燒烤、蒸烤、熱風蒸烤等多功能設計，一部機可以做到多種烹調效果。可針對不同食物調校高﹑中﹑低濕度蒸烤模式，外置水箱設計，一按自動彈出，無需打開爐門亦可加水。

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Whirlpool 惠而浦 CS1250 25公升 座檯式蒸焗爐

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Whirlpool 惠而浦 CS1250 25公升 座檯式蒸焗爐

部份家庭的廚房空間有限，沒空間安置太大個蒸焗爐的話，可考慮惠而浦 4S mini 這類小型的蒸焗爐。座檯式設計，仍有獨立調控上下火，而且3小時連續蒸氣烹調，適合家庭人數少的人使用。

樂聲 Panasonic NU-SC180W 蒸氣焗爐 20公升

同樣是小型款式，NU-SC180W 備有低溫蒸、中溫蒸、燉煮、健康炸、發酵、烘焗及蒸氣烘焗低溫蒸功能，提供連續3小時純蒸氣輸出，過程中無需加水，適合烹調懶人料理。

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新冠肺炎快速測試包靈敏度評分網｜不論是衛生署派發，或自行在市面上購買，大部分家庭現都會準備定幾個快速測試包（套裝）有備無患。不過，新冠快測包的款式眾多，又有不同的地方／機構認證，普通市民難以了解哪一款比較好。原來，網上有一個快測包評分網站，只要搜查快測包名稱就能了解測試靈敏度。

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