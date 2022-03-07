iPhone SE3竟然只是配角　Apple文件曝光：自研晶片M2已準備就緒

據外媒macrumors報道，有證據顯示蘋果正在測試M2蘋果晶片，預計將首先在新的MacBook Air和更新的13英寸MacBook Pro中首次亮相，在即將到來的「Peek performance」蘋果活動之前，一名開發人員發現了這一證據。



如知名記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）在他最新的Power On時事通訊中報道的那樣，一位「開發人員消息人士」告訴他，最近幾周，蘋果一直在最新的macOS測試版上在多台Mac上測試一款具有八核CPU和10核GPU的晶片。

蘋果的M2 Apple晶片將是蘋果自推出以來在Mac上定製晶片的首次重大升級。蘋果於2020年11月推出了M1晶片，此後推出了更強大的晶片迭代，包括M1 Pro和M1 Max。

M2晶片被認為首先進入更新的13英寸MacBook Pro和完全重新設計的MacBook Air。古爾曼今天表示，預計將採用M1 Pro和M1 Max晶片的新款Mac mini已經「準備就緒」，並可能在本周推出。古爾曼補充說，新的13英寸MacBook Pro和新的iMac可能會「最早在今年上半年」推出。

古爾曼重申了他對蘋果周二「Peek performance」活動的期望。正如之前的傳言和泄密事件廣泛報道的那樣，預計將宣佈一款與以前型號具有相同4.7英寸設計的新iPhone SE，但增加了5G連接和新晶片。

延伸閱讀：除iPhone 6 Plus被Apple標記為過時外 還有一款熱門產品被淘汰

+ 4

延伸閱讀：iPhone｜33款型號進化清單 初代機發明這功能 堪稱最劃時代

+ 36

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】