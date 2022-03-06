免費 VPN 推介｜續上篇分享過收費 VPN 後，今次為大家分享免費 VPN 有什麼好選擇，畢竟「免費就是香」。消委會的評測中，也有為 6 款 VPN 進行測試，沒想到當中也有獲得 4 分評分（滿分為 5）的 VPN，得分甚至比收費的高。



免費都有好嘢？

根據消委會的評測，發現不同型號的 VPN 在上下載快速方便，表現非常懸殊。5收費 VPN，分別在上下載速度的測試中，只取得 1 分評分，表現甚至比免費 VPN 遜色。因此，選擇 VPN 時要細心比較，部分 VPN 服務商更同時提供免費﹑收費服務，可以先試用免費版了解功能，才決定是否升級。

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👇👇消委會比較 6 款免費 VPN （次序由評分低至高排列）👇👇

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用 VPN 就安全？

消委會提醒，使用 VPN 不代表完全安全，只要能幫用戶隱藏真正 IP 地址，但仍有機會因留下足迹被「起底」。同時，也要提醒用戶，即使隱藏 IP 也不應在網上進行違法行為，VPN 服務商有機會配合執法機構，對有關用戶進行調查。以下有更多消委會，就使用 VPN 的建議。

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👇👇消委會建議使用 VPN 5大注意事項👇👇

資料來源：消委會

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