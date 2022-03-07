全球最薄僅8mm　TP-LINK推出A5 Size紙片Router　支援全屋Wi-Fi 6

近日，TP-LINK在春季新品發布會上發布了全新的紙片形態路由器，這款路由器厚度僅8mm，尺寸僅A4紙一半。



這款路由器為擴展路由，通過TP-LINK易展（mesh）按鍵即可與主路由器一鍵互聯。這款路由器使用了AX3000、AX5400、AX6000三種高規格Wi-Fi 6硬件方案提升無線擴展性能，無線規格可選雙頻四流、雙頻六流和雙頻八流。

TP-LINK紙片Router，

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根據官方介紹顯示，這款路由器顛覆傳統桌面式Mesh路由，個頭大、佔地方、難收納的形態，直擊傳統擴展器天線短、規格低、性能差的痛點，極致纖薄的外形，一貼即用的形態，TP-LINK易展3.0技術加持，一鍵即可和其他易展路由互聯組網，讓這款路由成為擴展Wi-Fi信號，實現全屋Wi-Fi 6無縫覆蓋的全新利器。

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