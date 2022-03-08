小米 POCO X4 Pro 5G 上市｜Apple iPhone SE 3 據傳會在 3 月 9 日凌晨發布，其主打平價的定位自然吸引到一班用戶準備換機，但講到「平價」、「性價比」，小米又怎會缺席？

小米今日（3 月 8 日）就宣布將會在香港推出旗下子品牌 POCO 的最新力作 POCO X4 Pro，其起始價錢不過二千價位，而且更擁有高階屏幕 + 拍攝性能，性價比當真吸引。



POCO X4 Pro 5G 上市、＄2500 有找玩 1 億像素鏡頭

今次在香港上市的 POCO X4 Pro 5G，為小米在國際流動通訊大會 MWC 上發表的新作，賣點一如過往的 POCO 品牌出品、以「性價比」為最大吸引力，其採用支援 120Hz 更新率之 6.67” AMOLED 屏幕、背面加入 1.08 億像素的主鏡頭，是首次在 POCO 品牌出現同類配置，另外又加入了支援 67W 快充的 5000mAh 大電。

POCO X4 Pro 機背物料由上一代的塑膠改成今代的玻璃，另外亦加入了獨特的折射光效，機身配色方面，香港版本暫時就只有黑色及藍色（圖 小米）

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如果要數 POCO X4 Pro 5G 的短板，可能有人會認為是其內置的 Qualcomm Snapdragon 695 處理器，其為 Qualcomm 旗下其中一枚支援 5G 連線的平價中階處理器。

對比起上代 X3 Pro 的 Qualcomm S860 處理器似乎有「倒退」之感，但小米就強調 S695 改用 6nm 製程，在處理能力上甚至可以超越 7 系處理器，在運行《League of Legneds: Wild Rift》時可以長時間以貼近 60fps 的高幀率運行。

POCO X4 Pro 香港上市詳情、早買仲有早鳥價

POCO X4 Pro 5G 將在 3 月 8 日晚 20:30 起於官網 po.co/hk 開放預訂、並在 3 月 15 日開始正式於香港發售，暫時只有8GB RAM + 256GB ROM 一個記憶體配置版本選擇，售價＄2,499，而由在 3 月 14 日前預訂，更可以享有＄2,299 之早鳥價。

對比起 Apple iPhone SE 3 的傳聞售價還要便宜一截，然而就可以享有質素不俗的大屏幕以及像素規格不俗的相機鏡頭，對平價機有興趣的用戶或可以考慮。

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5G 網絡在 2021 年開始普及，擁有 5G 連線功能的智能手機出品亦不在少數，而且售價亦越賣越便宜。消委會較早前就測試了多達 60 部香港有售的智能手機👉👉👉而其中售價為＄4000 以下的5G機種，數量居然比貴價 5G 旗艦還多一部，共有 24 部選擇。