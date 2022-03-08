Apple蘋果春季發布會（Apple Event）2022文字直擊，iPhone SE 3、iPad Air 5、新Mac Studio、Studio Display、Apple M1 Ultra晶片等新品即將登場｜不少果迷期待的Apple蘋果春季發布會終於在今日舉行（美國時間3月8日早上10點），今次有傳將會有大量新產品推出，包括Apple最抵買5G手機iPhone SE 3、最新M1 Ultra晶片以及全新設計的Mac Studio等，記者立刻即場與大家一同觀看直播，直擊新品推出！



Apple於今晚（香港時間3月9日凌晨2時）於網上舉行春季發布會，預計今次Apple將會發布平價版iPhone SE 3、全新晶片M2打造的MacBook Air及新iPad Air等。記者將會在同一時間與各位一同收看直播，以文字直播形式，直擊新產品的公布。

記得不斷F5更新此頁面，文字直播內容持續更新...

03：10 ＞ 而Mac Studio則由即日起推出，配置M1 Max晶片售價由$15999起、配置M1 Ultra售價由$30999起。全新27吋Studio Display同樣即日起預購，售價由$12299起，3月18日正式推出。

03：10＞Apple官網已經將所有新品上架，iPhone SE 3由$3699起，iPad Air 5由$4799起，與iPhone 13／13 Pro新色「松嶺綠色」將於3月11日（星期五）晚上9時開始接受預訂，3月11日正式推出。

02：59＞Apple Event完結。總結今次公布了4項新品，包括換了A15晶片的iPhone SE 3、5色新iPad Air、配置最新M1 Ultra晶片的Mac Studio及超強屏幕Studio Display。

02：56＞接下來還有M1 Ultra將會在Mac Pro上推出，不過並非今次發布會公布，期待6月WWDC。

02：52＞Mac Studio將在今天開始預訂，3月18日推出，售價為起1999美金起（M1 Max配置）及3999美金起（M1 Ultra配置）。Studio Display則為1599美金起。

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02：47 ＞ Studio Display機身設計有點新iMac樣子，27吋5K Retina Display，而且機內有A13 Bionic晶片，以及1200萬像素相機。6個內置喇叭，可提供更出色的音效（對應空間音樂。

02：42＞新機性能都比以往Mac Pro及i9 iMac Pro強得多，無論CPU及GPU都能完超全超越幾倍。

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02：35 ＞ M1 Ultra將會用在新Mac Studio及新屏幕Studio Display。7.7吋寬、3.7吋高。全機以一體鋁合金打造，有齊主力的I/O Port。

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02：28＞以2顆M1 Max Ultra Fusion架構二合為一，Ram支援至128GB、20核心CPU、64核GPU，比上代M1快8倍，而且超低耗電。

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02：25＞接下來公布新MacBook及新Apple Silicon晶片M1 Ultra。

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02：21 ＞ 新iPad Air性能媲美iPad Pro，內置5G及以Apple M1晶片，亦對應Magic Keyboard及Apple Pencil 2。新機64GB起，599美金，本周5開始預訂，3月18日推出。

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02：20 ＞ 新iPad Air有5款顏色，包括新藍色機身，而且會配上M1晶片。

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02：18 ＞ 新iPad Air公布。

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02：15＞新iPhone SE 3將會由429美金色，本周5開始預訂，3月18日推出。

02：11 ＞ iPhone SE 3將會與上代一樣有三款顏色（黑、白及Product RED），有TouchID、更強的續航力、5G，亦有更好的相機，對應DeepFusion及HDR4拍攝功能。

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02：09 ＞ 以A15 Bionic晶片打造的新iPhone SE登場。

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02：07 ＞ 即將會有新綠色iPhone 13 Pro，3月18日推出。

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02：06 ＞ 先介紹新iPhone。

02：05 ＞ 美國Apple TV+將會有美式棒球直播。

02：00 ＞ Tim Cook登場，先介紹Apple TV+新節目、原創新電影，包括由新動畫Luck。

01：50 ＞ Apple Event 春季發布會即將展開，今次發布會最大機會iPhone SE 3、新iPad Air及配置M2晶片的新Mac機或MacBook。

3月9日凌晨2時Apple於網上舉行春季發布會。（Apple）

配合空間音樂睇直播，感受現場氣氛！

今次Apple發布會，如果大家利用Apple TV、Mac、iPhone利用TV App觀賞直播，再配合對應「空間音訊」Mac 內置揚聲器、AirPods Pro或AirPods Max等，便可以以「空間音訊」享受 Apple “Peek Performance” 發布會。

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