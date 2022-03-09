M1 iPad Air 5登場，平玩iPad Pro功能、5色新機規格 香港售價及推出日｜Apple春季發布會2022（Apple Event）終於完滿結束，今次發布了海量新產品，當中包括iPhone SE 3及M1 Ultra晶片外，最令果迷注目的當然是新版本、M1 iPad Air 5。



最新一代iPad Air 5配備Apple 最新設計的 M1 晶片，令效能表現大幅躍升，而且與前作同樣多色系設計，以及配備支援「人物置中」功能的全新超廣角前置鏡頭。加上換上更快的USB-C 連接埠的數據傳輸速度更快以及支援5G技術，擁有接近iPad Pro的性能，售價卻更「吸引」。

Tim Cook於春季發布會中，正式公布換上了超強M1 晶片的iPad Air 5。（Apple）

👇👇 iPad Air 5 （2022） 4大升級重點👇👇

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升級1 換上M1晶片提高效能

最新iPad Air 5（2022）配置了升級M1 晶片，大幅提升效能表現。而且它擁有超卓越能源效益，可滿足用家一整天的電池使用時間。配備了M1晶片的iPad Air與上一代相比，其8核心CPU提升60%效能表現，而且8 核心 GPU帶來快達兩倍的圖像處理效能，加上最新機器學習技術 (ML) 功能，以及16 核心神經網絡引擎強勢驅動，性能上追貼去年推出的新版iPad Pro。無論剪輯多個 4K 影片、玩3A級遊戲等，甚至3D AR逼真的擴增實境效果，都完全沒有問題。

新iPad Air 5（2022）同樣對應Apple Pencil 2（Apple）

升級2 全新配色、TouchID續保留

iPad Air 5（2022）機身設計與上代同樣沿用纖薄輕巧設計， 10.9 吋超窄框Liquid Retina屏幕配上橫向立體聲揚聲器，可帶來精彩影音體驗。而且機頂電源TouchID鍵得以保留，為主機解鎖仍然快而準。而新機換上了全新配色，包括太空灰、星光色、粉紅色、紫色及全新的藍色。

全新iPad Air有5款顏色機身選擇（Apple）

升級3 配備「人物置中」 1200 萬像素超廣角前置鏡頭

配置了全新1200萬像素超廣角前置鏡頭，而且更對應「人物置中 Centre Stahe」功能，終於跟iPad、iPad Mini及iPad Pro睇齊。當用家與朋友視像會議時，「人物置中」功能會將鏡頭自動平移追蹤主要人物樣子，盡量保持在螢幕中央。與上代同樣後置1200 萬像素相機，用家可以輕鬆拍攝漂亮的相片、4K 影片及掃描文件等。

終於加入前置鏡頭人物置中功能，在使用視像會議時可自動追蹤用家樣子。（Apple）

升級4 對應高速5G

終於對應5G網絡，新iPad Air的5G速度最高可達至3.5Gbps，而且更支援 eSIM及Wi-Fi 6。另外配備USB-C數據傳輸速度高達 10Gbps，比上一代快達 2 倍，就算匯入大量相片及影片都非常方便快捷。

USB Type C傳輸速度比上代更快（Apple）

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新iPad Air 5售價與推出日期

新iPad Air 5（2022）將於3月11日晚上9時開始，於Apple官方網店搶先預訂，最快3月18日正式出貨。售價為$4799（64GB／WiFi）、$5999（256GB／WiFi）、$5999（64GB／5G+WiFi）、$7199（256GB／5G+WiFi）。

👇 iPad Air 4、iPad Air 5及iPad Pro 2021 規格比較一覽 👇

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