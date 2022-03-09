iPhone SE 3 （2022）升級位懶人包｜Apple 在剛舉行的《Peek Performance》發布會上，正式帶來了傳聞已久的第三代 iPhone SE。而一如多次爆料，iPhone SE 3 在外型上基本毫無變化，但主要升級位就暗藏於機身各個角落，以下就為大家一一數算！



iPhone SE3 (2022) 5 大升級位

在 Apple 的官方網頁及宣傳當中，只單以「iPhone SE」稱呼此第三代新1版本的 iPhone SE，並沒有如坊間加上後綴如 iPhone SE 3 或 iPhone SE (2020)，但為了方便區分，在文章中我們依然會以更多人可以一目瞭然的 iPhone SE 3 作為其名字使用。

iPhone SE 3 雖然在外型上沒有多大改變，但不論是內裡的處理器、抑或外在的玻璃材質，對比 2 年前的上一代都有飛躍性的進步（圖 Apple）

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【1】處理器換新

2022 年新版 iPhone SE 的最大升級，在於內置的處理器變成與 iPhone 13 系列同級的 Apple A15 Bionic。

Apple A15 為目前公認手機市場最強的處理器，除了日常的操作、遊戲等等，加入了此處理器的 A15 更可以用到 iOS 15 中的「原況文字 Live Text」，以及加入「深度融合 Deep Fusion」的拍攝功能。

【2】機身玻璃換新

iPhone SE 3 雖然在外型上沒有多大改變，依然是金屬邊框搭配前後玻璃，但其實它的前、後玻璃都加入了與 iPhone 12、13 系列同樣的 Ceramic Shield 強化玻璃，經過 2 年的連串 Drop Test，其強度相信已經街知巷聞。

【3】加入 5G 連線

iPhone SE 3 在加強處理器的同時亦支援了最新的 5G 流動網絡，是目前支援 5G 的 iPhone 機種中最平價的型號。

【4】有 TouchID

由於設計不改，iPhone SE 3 依然採用 4.7” 屏幕，故機面仍然有空間放入 Home 鍵，當然亦繼續支援 TouchID；由於要長期戴口罩的關係，今時今日，依然有不少 iPhone 用家認為可以掃描手指指模的 TouchID 較為方便。

【5】快速充電

Apple 在發布會上未有詳述，但其實 iPhone SE 3 在換上新處理器後就支援了快速充電功能，只要以 20W 或以上的火牛進行輸入，約 30 分鐘就可以為 iPhone SE 3 輸入約 50％ 的電量。

iPhone SE 3(2022)售價及上市日期

新版本 iPhone SE 將會 3 月 11 日開放預訂，並在 3 月 18 日正式上市，香港售價為＄3,699 起，為目前 Apple 旗下最平價的 iPhone 型號選擇。

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Apple 是次的新品發布內容與傳聞大都吻合，其中包括有不少人期待的新版本 iPhone SE 以及 iPad Air，另外 Apple Silicon 處理器又有新成員登場，連同才剛曝光不久的 Mac Studio 驚喜現身！👉👉👉按此看 Apple發布會懶人包 全文